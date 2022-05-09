نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء إيداع الدفعة 54 حاسبة حساب المواطن دليلك إلى مبلغ الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ حساب المواطن في الساعات الأولى من صباح اليوم العاشر من مايو بتوقيت السعودية في إيداع الدفعة 54. وتتيح حاسبة حساب المواطن إمكانية الاستعلام عن مبلغ الدعم. وتهدف عملية الاستعلام إلى معرفة المبلغ التقديري ( وليس النهائي) المستحق للأسرة. وفي حالة وجود اختلافات جوهرية بين المبلغ التقديري ومبلغ الدفعة يمكن التقدم ورفع اعتراض حساب المواطن خلال الفترة المحددة . وفي نفس الوقت تتواصل عملية تحديث حساب المواطن بشكل دوري لضمان استمرار صرف الدعم . مع التأكيد على أهمية تطابق المعلومات المسجلة من المستفيد مع المعلومات المسجلة لدى الجهات الرسمية.

خطوات الإفصاح عن الدخل

يعتبر حد الداخل المانع من استحقاق دعم حساب المواطن هو أحد شروط حساب المواطن التي لا تهاون فيها. ويجب على كل مستفيد إضافة الدخل الخاص بالأسرة أيا كان مصدره من خلال ما يلي:

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله. pic.twitter.com/AvVFuarVMg — حساب المواطن (@citizenaccount) بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله. pic.twitter.com/AvVFuarVMg — حساب المواطن (@citizenaccount) May 9, 2022

تسجيل دخول حساب المواطن. الضغط على تفاصيل الطلب. الانتقال إلى الافصاح عن تفاصيل الدخل. ادخال بيانات الدخل التفصيلية النوع المبلغ . بعد ذلك يتم الضغط على حفظ.

مهلة تحديث حساب المواطن

أما مسألة تحديث حساب المواطن فتتم بحد أقصى 15 يومًا من تاريخ التغيير الذي طرأ على البيان. وفي حالة التأخير في تحديث بيانات حساب المواطن يتم وقف الدعم. وبعد 5 أيام من موعد الدفعة يتاح رفع اعتراض حساب المواطن بعد إزالة سبب وقف الدعم. لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن عملية إضافة التابعين مستمرة في حين تم وقف قبول تسجيل جديد في حساب المواطن.

حاسبة حساب المواطن

للاستفادة من حاسبة حساب المواطن يجب اتباع الخطوات التالية: