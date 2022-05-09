جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية مايو 2022 ارامكو تُعلن الأسعار الجديدة للوقود

اقترب موعد الاعلان عن جدول اسعار البنزين الجديدة في السعودية، حيث أنه تعمل شركة أرامكو أحد أهم و أكبر مؤسسات الوقود وعملاق النفط السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة على إعادة النظر وإجراء مراجعتها الدورية في أسعار البنزين تمهيدًا للإعلان عنها بشكل رسمي خلال ساعات قليلة، والتي يتم تطبيقها خلال شهر مايو2022، حسب الموعد المحدد من قبل المؤسسة بشكل شهري، تطبيقًا للقرارات الحديثة التي تم تطبيقها منذ شهر شباط في العام الماضي والذي ينص على ضرورة إجراء مراجعة دورية لأسعار المحروقات بصورة شهرية بدلاً من ربع سنوية.

جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية

تم تحديد موعد اعلان جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية، علما بأنه موعد ثابت من كل شهر ميلادي، وهو اليوم العاشر منه، ولكن لا يوجد أي تنبؤات حتى الآن بشأن قائمة أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2022 حيث تشهد أسعار البترول اختلافًا كبيرا في كل شهر وفقا لعدد من العوامل والأسباب العالمية والمحلية التي تؤثر بدورها بشكل كبير على الأسعار ومنها قيمة الوقود في الاسواق العالمية وكذلك لثمن برميل النفط وسعر الدولار بالإضافة إلى حالة العرض والطلب وغيرها، ومن المقرر أن يتم العمل بالأسعار الحديثة صبيحة يوم 11 مايو2022 بعد الإشعار الرسمي عن تحديثات الأسعار يوم 10 ابريل.

تعرف على جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية لشهر مايو 2022

ينتظر كافة المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة موعد اعلان جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية، لمعرفة ما سينتج عن إجراء المراجعة الدورية التي تقوم بها أرامكو لأسعار البنزين في الشهر الجاري وهل سيشهد ارتفاعا أم هبوطًا، في ظل توقع بعض الخبراء أن تشهد الأسعار ثباتًا نسبيا في الأسعار، خلال شهر مايووفيما يلي أسعار البنزين المعمول بها حالياً في المملكة العربية السعودية: