نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل طلاب المرحلة الابتدائية في المدارس السعودية عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل طلاب المرحلة الابتدائية، تم الإعلان عن بدء تلقي طلبات أولياء الأمور للتقديم للأبناء في المدارس السعودية للمرحلة الابتدائية عبر نظام نور الذي يعد من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة التعليم في السعودية حيث يخدم كافة أطراف العملية التعليمية ويقدم العديد من الأهداف حيث يفيد الطالب والمعلم وأولياء الأمور ومديري المدارس والموظفين بالعملية التعليمية حيث يعد حلقة وصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ويفيد أولياء الأمور في التعرف على مستوي أبنائهم الدراسي كما يفيد في الإطلاع على نتائج الاختبارات ويتم التقديم من خلاله لالتحاق الطلاب المستجدين بالمدارس وسنقدم لكم خطوات التقديم في هذه المقالة.

خطوات إنشاء حساب جديد في نظام نور

للاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام يتوجب إنشاء حساب خاص بالطالب أو أولياء الأمور وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام نور.

توضيح ما إذا كنت طالب أو ولي أمر.

إذا كنت طالب اضغط على تسجيل طالب جديد وإذا كنت ولي أمر اضغط على تسجيل ولي أمر جديد.

أدخل الاسم والبيانات المطلوبة.

أدخل كلمة المرور المرسلة عبر رقم الجوال.

وبعد تسجيل الدخول لولي الأمر إلى حسابه الجديد يمكن إضافة الأبناء الطلاب من القائمة الرئيسية قم بالضغط على تسجيل طالب جديد ثم يتوجب عليك إدخال البيانات المطلوبة والضغط على زر تسجيل.

رابط تسجيل طلاب المرحلة الابتدائية عبر نظام نور

ذكرت وزارة التعليم بالمملكة قبل أيام عن بدء تلقي تسجيل طلاب المدارس الحكومية للمرحلة الابتدائية وذلك من تاريخ 7/10/2022 ويستمر حتي تاريخ 17/3/1444 وذلك للفئات العمرية من عمر 6 سنوات أو أقل من هذا العمر بمدة ثلاثة أشهر ويتم التسجيل عبر نظام نور من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني لنظام نور. تسجيل الاسم وكلمة المرور والضغط على زر تسجيل الدخول. من القائمة الرئيسية يتم الضغط على تسجيل طالب جديد للمرحلة الابتدائية. إدخال البيانات المطلوبة لولي الأمر والطالب والتأكد من صحة البيانات المسجلة. الضغط على زر الإرسال.

وتأتي هذه الخطوة من ضمن التسهيلات التي تقدمها وزارة التعليم وتوفيراً للوقت والجهد المبذول من جانب الطالب وولي الأمر فمن أي مكان يمكنك التقديم بكل سهولة دون الحاجة إلى ضرورة الذهاب إلى المدرسة للتقديم.