HERE اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 من Aramco في جميع المحطات السعودية لمتابعة اسعار بنزين 91و95

اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 نستعرضها حيث يترقب المواطنون داخل المملكة العربية السعودية في كل شهر ميلادي، حيث ياتي الإعلان عنها من قبل شركة أرامكو السعودية للبترول، حيث تقوم لجنة التسعير بالشركة بالمراجعة الشهرية للأسعار المحلية والعمل على مواكبتها للسعر العالمي للنفط وسعر الدولار الأمريكي، ومع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي عالميا من المتوقع أن تشهد أسعار شهر مايو ارتفاع طفيف في الأسعار مقارنة بأسعار شهر أبريل الماضي، وحتى موعد الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة سيتم العمل بالأسعار القديمة في كافة محطات الوقود بالمملكة العربية السعودية.

اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022

اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 نستعرضها مع حضراتكم حيث من المقرر على ان يتم الاعلان عن قائمة الأسعار الجديدة الخاصة بأسعار البنزين ومشتقاته في المملكة العربية السعودية، من المقرر أن تكشف عنها شركة أرامكو السعودية للنفط غدا الثلاثاء 10 مايو 2022، حيث في كل شهر ميلادي وفي اليوم العاشر منه تعلن عن الأسعار الجديدة المقرر تطبيقها خلال الشهر، والتي قد تشهد ارتفاعا أو انخفاضا أو ثباتا وفقا لحجم العرض والطلب عليها في السوق المحلي، والأسعار الخاصة بالنفط عالميا والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار بيع البنزين بالمملكة، بالإضافة إلى سعر تداول الدولار الأمريكي الذي أدى ارتفاعه خلال الفترة السابقة إلى ارتفاع سعر بيع السلع الاستراتيجية بكافة البلدان.

أسعار البنزين السارية حتى الآن بالسعودية

وحتى موعد الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين لشهر مايو 2022، سيتم العمل بأسعار شهر أبريل 2022 والتي جاءت كما يلي:

سعر البيع الخاص باللتر الواحد من بنزين 91 هو 2.18 ريال سعودي.

سعر البيع الخاص باللتر الواحد من بنزين 95 هو 2.33 ريال سعودي.

سعر البيع الخاص باللتر الواحد من الكيروسين هو 0.70 ريال سعودي.

سعر البيع الخاص باللتر الواحد من الديزل هو 0.63 ريال سعودي

سعر البيع الخاص باللتر الواحد من الغاز الطبيعي هو 0.75 ريال سعودي.

لحظة بلحظة نتابع مع حضراتكم لحظة الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها داخل محطات الوقود بالمملكة العربية السعودية، وذلك فور الكشف عنها من قبل شركة أرامكو عبر الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت، وسنقوم باطلاعكم عليها فورا الكشف عنها.