نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول توكلنا خدمات الإصدار الجديد من تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول توكلنا خدمات ذلك التطبيق الشامل الذي يضم الكثير من الخدمات الإلكترونية على مستوى المملكة العربية السعودية ؛ حيث أعلن تطبيق توكلنا عن إصدار تطبيق جديد يحتوي على ما يقرب من 140 خدمة إلكترونية في كافة القطاعات، لذلك أطلق عليه الرفيق الرقمي، والتطبيق الإلكتروني الشامل؛ نظرًا لأنه يضم الخدمات الصحية والتعليمية والدينية والترفيهية لكل فرد يعيش على الأراضي السعودية سواء كان مواطن أو مقيم، وقد أشار تطبيق توكلنا إلى طريقة تحميل توكلنا خدمات، بالإضافة إلى طريقة الدخول.

تسجيل دخول توكلنا خدمات

كشفت سدايا عن طريقة تسجيل دخول توكلنا خدمات بعد تحميل التطبيق من المتجر الإلكتروني الرسمي، بالطريقة الآتية:

فتح تطبيق توكلنا خدمات على الجوال. أوافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لذلك. اختر تسجيل الدخول عن طريق توكلنا. اضغط على أيقونة الانتقال. وبهذا تكون انتهت طريقة تسجيل الدخول، وأصبح متاح أمامك الخدمات التي يضمها التطبيق.

تطبيق توكلنا خدمات

يعد تطبيق توكلنا خدمات هو أحدث إصدار من تطبيق توكلنا الرسمي، الذي يركز على التحول الرقمي الذي تتطلع إلى رؤية المملكة 2030، كما يهدف إلى التأكيد على قوة بنية البيانات والمعلومات داخل المملكة، ليس هذا فحسب بل إن الهدف الرئيسي هو تسهيل التعاملات الإلكترونية للمواطنين داخل المملكة، وبذلك فقد تم تصميمه ليضم 140 خدمة في مختلف القطاعات التي تهم المواطنين، فهو يعد النسخة الثالثة من تطبيق توكلنا، وذلك بعد المرحلة الأولى تحت عنوان كلنا مسؤول، ثم المرحلة الثانية نعود بحذر، لتأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الرفيق الرقمي.

#توكلنا_خدمات .. رفيقك الرقمي

التطبيق الشامل للخدمات الإلكترونية في المملكة. pic.twitter.com/pdti9srkdD — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) #توكلنا_خدمات .. رفيقك الرقمي

التطبيق الشامل للخدمات الإلكترونية في المملكة. pic.twitter.com/pdti9srkdD — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) April 29, 2022

دخول توكلنا خدمات

أكد تطبيق توكلنا أنه يلزم تحديث توكلنا من أجل تسجيل دخول توكلنا خدمات وتفعيل التطبيق، وأنه يتم تحميل التطبيق بسهولة من خلال المتجر الإلكتروني الرسمي للجوال، فهو يضم الخدمات بشكل أكبر مما سبق؛ حيث يضم خدمات النتائج الدراسية، بحيث يمكن استعلام النتائج في توكلنا خدمات، كذلك خدمات أداء المناسك، فضلًا عن المحفظة الرقمية، لوحة البيانات، وخدمات الاستغاثة وغيرها من مختلف القطاعات، لهذا السبب أطلق عليه التطبيق الشامل، والملف الرقمي؛ لأنه يحفظ البيانات الأساسية والمستندات الرسمية بشكل رقمي.