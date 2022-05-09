عاجل:- أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 الجديد وفقاً للاخر تعديلات ارامكو على اسعار بنزين 91 و95

أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 الجديد غدا الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 ستشهد محطات الوقود أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو الجاري وذلك بعد مراجعتها من قبل شركة أرامكو السعودية للنفط، حيث تعد ارامكو من أكبر شركات إنتاج النفط في الوطن العربي بل والعالم أيضا، حيث قرار زيادة أسعار البنزين أو انخفاضه يؤثر بشكل مباشر على كثير من السلع المتداولة بالبلد، لذلك يتم دراسته ومراجعته شهريا بكل عناية من قبل لجنة التسعير المعينة من مجلس إدارة شركة أرامكو.

أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022

أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 نتابعها حيث يتأثر التسعير الجديد للبنزين بالمملكة العربية السعودية بالعديد من العوامل الخارجية، مثل الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم، والتوتر الذي يشهده سعر الدولار الأمريكي وسعر الذهب عالميا بعد ارتفاع معدل الفائدة الأمريكي للمرة الثانية خلال عام 2022 ليصبح 1%، في ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الفيدرالي الأمريكي، ومن المقرر أن تقوم شركة أرامكوا بتثبيت الأسعار لشهر مايو عند نفس مستويات الأسعار الخاصة بالشهر الماضي، مراعاة للظروف المعيشة للمواطن السعودي والحد من ارتفاع معدلات التضخم بالمملكة العربية السعودية.

وبالنسبة للأسعار السارية حاليا في محطات الوقود، فقد بلغ سعر البنزين 95 مستوى 2.18 ريال سعودي للتر الواحد، أما سعر بنزين 95 فقد بلغ مستوى 2.33 ريال سعودي للتر الواحد، أما سعر الكيروسين بلغ مستوى 0.70 ريال سعودي للتر الواحد، أما سعر الغاز الطبيعي بلغ مستوى 0.75 ريال سعودي للتر الواحد، أما سعر الديزل بلغ مستوى 0.63 ريال سعودي للتر الواحد.

أسعار النفط بالمملكة العربية السعودية

بعد التعثر والتخبط التي شهدهم جميع المجالات في المملكة خاصة الصناعية والتجارية، يرى كثير من المحللين أن مؤسسات المملكة العربية السعودية وحكومتها وشعبها يحاولون النهوض بالاقتصاد السعودي، خاصة بعد قيام شركة أرامكو خلال الفترة الأخيرة بغلق باب التصدير للخارج نظرا للتوتر السياسي والاقتصادي العالمي، ومن المقرر أن تستعيد حركة البيع والشراء مرة أخرى خلال الفترة القادمة، وخلال الساعات القليلة القادمة سنشارك مع حضراتكم جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022، فور الكشف عنه بصورة رسمية ونهائية من جانب شركة ارامكو للبترول، ليتم العمل بها لمدة شهر كامل داخل محطات الوقود.