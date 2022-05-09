موعد صرف حساب المواطن عن شهر مايو 2022 – 1443 ، يتم في الأيام القليلة الماضية قيام العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن موعد إيداع حساب المواطن الدفعة الجديدة التي تحمل رقم 54 والتي تأتي متوافقة مع شهر مايو الجاري، حيث يتم صرفه في كل شهر في اليوم العاشر الذي ينتظره العديد من العائلات التي تسعى لتحسين مستوى المعيشي والمالي والأكثر احتياجاً في المملكة العربية السعودية ولكل من يريد الاستعلام ومعرفة الموعد في مقالنا هذا سوف نرصد لكم تفاصيل كل ما يتعلق بموعد صرف الدفعة الجديدة التي قد بدأ العد التنازلي لها منذ عدة أيام و سوف يقوم برنامج حساب المواطن بوضع المبالغ المالية المستحقة لكل مواطن في الحسابات الخاصة بهم.

موعد صرف حساب المواطن عن شهر مايو

تحرض السعودية كل شهر على صرف دعم حساب المواطن في التاريخ المحدد له من كل شهر، وإذا صادف هذا التاريخ إجازة رسمية يتم تأجيل الموعد يوم واحد، أما بالنسبة إلى الشهر الحالي فسوف يتم نزول المعاش الشهري الخاص بحساب المواطن يوم الثلاثاء الموافق تاريخ العاشر 10 من شهر مايو 5 لعام 2022م، وفي التاريخ الهجري يوافق يوم التاسع 9 من شهر شوال لعام 1443ه‍.

شروط التسجيل في حساب المواطن

قام المسؤولين عن برنامج حساب المواطن بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متواجده في الشخص الراغب في تلقي الدعم من الدولة، وتتمثل في:

ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن خمسة وثلاثون 35 عاماً كاملاً وقت تقديم الطلب.

ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص به عن المبلغ المحدد من حساب المواطن.

أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السعودية.

أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

لا يحق لمن يمتلك أي عقارات أو أراضي زراعية أو أصول ماليه في البنوك الحصول على هذا المعاش الخاص بحساب المواطن.

ألا يحق لمن يكون مسجل في أي دعم حكومي آخر التسجيل في هذا الدعم.

لكل سيدة سعودية مطلقه أو أرمله الحق في الحصول على معاش حساب المواطن.

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