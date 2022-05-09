aramco أرامكو اعلان مراجعة أسعار البنزين 91 و95 الثلاثاء 9 مايو

مع بداية كل شهر ميلادي يترقب المواطنون موعد الإعلان عن أسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم شركة أرامكو والتي تعتبر عملاق النفط السعودي والتي تتولى عملية تحديد أسعار البنزين بالمملكة، ووفقا لآخر التحديثات فقد أعلنت شركة أرامكو مساء يوم الخميس عن بدء عملية مراجعة أسعار النفط الجديدة بالمملكة لشهر يونيو، ونتابع معكم التفاصيل الكاملة من خلال ذلك التقرير لشركة أرامكو.

ارامكو تعلن عن أسعار النفط لشهر مايو يوم الثلاثاء

تقوم شركة أرامكو بتعديل أسعار النفط ومنتجات الطاقة والوقود حسب إجراءات الحوكمة الخاصة بتعديل أسعار جميع منتجات المياه والطاقة، وقد أشارت أن الأسعار قابلة للتغيير والتعديل من حيث الارتفاع والانخفاض حسب أسعار التصدير التي يتم الاتفاق عليها بين المملكة والأسواق العالمية الأخرى، وتتولى شركة أرامكو مراجعة أسعار النفط وجميع مشتقات شهريا بالمملكة لتخفف من تأثر المستهلك بالتذبذبات التي قد تصيب المواطن بسبب أسعار التصدير.

وقد جاءت أسعار الوقود وفقا للمراجعة الدورية لأسعار الوقود التي تم الإعلان عنها لشهر مايو منخفضة عن شهر سبتمبر الماضي، حيث جاءت كالاتي:

سعر بنزين 91: 2.18 ريال لكل لتر بعد أن وصل لسعر 2.08 ريال

سعر بنزين 95: 2.33 ريال لكل لتر بعد أن وصل لسعر 2.23 ريال

سعر غاز البترول المسال َصل إلى 0.75 ريال سعودي للتر الواحد

سعر لتر الديزل 0.63 ريال سعودي

سعر لتر الكيروسين 0.70 ريال سعودي لكل لتر

جهود أرامكو في تنمية محطات النفط

لشركة أرامكو جهود كبيرة ومختلفة في تنمية قطاع محطات خدمات النفط التابعة لها والتي تمثل نسبة كبيرة من محطات الوقود الموجودة بالمملكة، حيث ساعدت في تعزيز فرص وصول الخدمات لعملاء البيع بالتجزئة بالمملكة ويرجع الفضل في ذلك إلى مساهمتها في مشروع مشترك بينها وبين شركة توتال يعتمد على تشغيل محطات الخدمة بالمملكة هذا بالإضافة إلى عقد الشركتان اتفاقية استحواذ حوالي 270 محطة وأسطول كامل من الصهاريج التي تنقل الوقود في المملكة وتحمل اسم العلامة التجارية (سهل)، ومن المحتمل أن تقوم الشركتان بتغيير العلامة التجارية لتلك المحطات فيما بعد، ونتابع معكم تفاصيل شركة ارامكو لتعديل اسعار البنزين في المملكة؟.