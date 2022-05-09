كيفية تسجيل طالب مستجد الصف الأول الابتدائي 1443 خطوات تسجيل الأبناء في نظام نور عبر حساب ولي الأمر

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كيفية تسجيل طالب مستجد الصف الأول الابتدائي 1443 فقد شهدت الأيام الأخيرة إعلان وزارة التعليم السعودية قرار رسمي يتضمن بداية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال نظام نور التعليمي الإلكتروني عن طريق الحساب الخاص بولي الأمور، وذلك بناء على الشرائح العمرية والضوابط والمعايير التي وضعتها وزارة التعليم السعودية مسبقا لكي يتم تسجيل الطلاب المستجدين للالتحاق بالصف الأول الابتدائي في المدارس المختلفة، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح كل ما يتعلق بكيفية تسجيل طالب مستجد في نظام نور الصف الأول الابتدائي 1443.
ضوابط وآلية تسجيل طالب مستجد في نظام نور الصف الأول الابتدائي 1443
وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الخطة الزمنية المعتمدة التي تتضمن مواعيد بداية تسجيل الطلاب المستحقين الصف الأول الابتدائي، كما أعلنت كل ما يخص آلية تسجيل الطلاب والطالبات الجدد بالمرحلة الابتدائية، حيث يتم ذلك بداية من يوم الأحد السابع من شوال لعام 1443، الموافق الثامن من مايو لعام 2022، حيث تستقبل الوزارة منذ هذا التاريخ تلقي طلبات تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1444، وذلك في المدارس الحكومية، وذلك من خلال نظام نور التعليمي الإلكتروني المخصص لتسجيل الطلاب المستجدين، بناء على بعض الضوابط والشروط والأعمار التي قد تم الإعلان عن التسجيل من خلالها ويمكن معرفة متى يفتح تسجيل أول ابتدائي 1443/1444.. وقت تسجيل الطلاب المستجدين الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد في حساب نظام نور ولي الأمر.
تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور (NoorLogin)
كيفية تسجيل طالب مستجد الصف الأول الابتدائي 1443 في نظام نور
- في البداية يتم الدخول مباشرة إلى موقع نظام نور الرسمي.
- يتم تحديد تسجيل الدخول عبر حساب ولي الأمر أو من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد عبر حسابك في أبشر الأفراد.
- اختيار إدخال كافة البيانات الأساسية الخاصة بالدخول الدخول للمستخدم.
- اختيار تسجيل الأبناء.
- تحديد تسجيل طالب مستجد في نظام نور .
- كتابة رقم الهوية أو الإقامة للطالب المراد التقديم له على الصف الأول الابتدائي، ومن ثم تحديد صلة القرابة
- كتابة تاريخ الميلاد ثم التالي.
- يظهر النظام شاشة بالمرحلة التي سيتم التسجيل عليها إن كان أول ابتدائي، أو الروضة على حسب المستوى من الأول وحتى الثالث، ويظهر على فئة التسجيل تظليل باللون الأخضر.
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة ومن ثم الموافقة على الشروط والأحكام ثم اختيار انتهاء التسجيل.
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