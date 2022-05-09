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طرق التواصل مع برنامج حافز والخطوات المطلوبة لتحديث البيانات لمستفيدي الدعم. هناك العديد من برامج الدعم والمساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تبحث الحكومة السعودية دائما من أجل توفير كل الطرق التي يمكن من خلالها تطوير الحياة المادية والاجتماعية للمواطنين. كما تعمل من أجل تقديم للأسر ذات الدخل الضعيف يد العون من أجل تمكينهم من توفير مختلف احتياجاتهم الشخصية. كما يأتي برنامج دعم حافز على رأس جميع هذه البرامج وأهمها. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الطرق التي يتمكن مستفيدين البرنامج من التواصل مع البرنامج من خلالها. كما إننا سوف نقوم بعرض أرقام هاتف برنامج حافز وكذلك طرق تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين. كما يمكنك التعرف أيضاً على حضور التدريب التفاعلي في حافز 1443 طريقة التسجيل والحضور به وانذارات الغياب والاستئذان.
طرق التواصل مع برنامج حافز
برنامج حافز يعتبر أهم المبادرات الوطنية التي قامت الحكومة السعودية بتقديمها للمواطنين الباحثين عن عمل. وذلك من أجل تمكينهم من البحث عن وظيفة مناسبة وكذلك توفير لهم مبلغ مادي يمكنهم من التغلب على الظروف المعيشية الصعبة. كما أن البرنامج يتضمن أيضاً التدريبات والدورات التعليمية والمهنية التي تمكن الباحثين من الإنخراط داخل سوق العمل السعودي. كما يمكن البرنامج المستفيدين من التواصل معه بكل سهولة بدون وجود حاجة للخروج من المنزل. ويمكننا عرض طرق التواصل مع البرنامج كما يلي:
- يمكن الاتصال على الهاتف الخاص بالبرنامج من خلال الرقم 920020301
- كما هناك رقم هات أخر يتمكن المستفيد من الاتصال عليه وهو 920011559
- وهناك الموقع الإلكتروني الرسمي طاقات
- كما يمكن التواصل مع البرنامج من خلال الحساب الرسمي الخاص به على تويتر.
خطوات تحديث البيانات للمستفيدين
كما يتمكن مستفيدي البرنامج من تحديث البيانات الخاصة بهم والتي تم تسجيلها على البرنامج سابقاً من خلال الخطوات التالية:
- أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة طاقات
- ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول
- كتابة الرمز المرئي
- ثم كتابة رمز التحقق والضغط على خيار إرسال
- تحديث البيانات التي يرغب المستفيد في تحديثها
- ثم الضغط على خيار إرسال
- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك والضغط على التالي ثم تكملة عملية التحديث.
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