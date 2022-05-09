تمويل قصير الأجل بأقل دخل وبمبالغ مالية كبيرة لجميع العملاء

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تمويل قصير الأجل بأقل دخل وبمبالغ مالية كبيرة ، برنامج تمويلي سهل وميسر يلبي احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية التي يوفرها البنك الأهلي التجاري للأفراد بالمملكة ، حيث يقدم البنك للعملاء من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة والتي تخدم احتياجاتهم المالية قصيرة الأجل ، من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة وغير معقدة. برنامج التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري البنك الأهلي التجاري واحد من أهم وأكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية.

يقدم البنك مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تخدم احتياجات جميع العملاء.

برنامج التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

يوفر البنك الأهلي التجاري للعملاء العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب التمويل الشخصي قصير الأجل.

يقدم البنك للعملاء من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 2 مليون ونصف ريال سعودي.

يوفر البنك الأهلي التجاري الموافقة السريعة والفورية علي طلب التمويل الشخصي قصير الأجل المتاح لدي البنك لقطاع الأفراد بالمملكة.

يتيح البنك لطالب التمويل إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة بفترة سداد تبدأ من 3 أشهر وتصل حتي 12 شهر.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من تامين في حالة الوفاة أو العجز الكلي. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل البنك الأهلي التجاري قصير الأجل يشترط أن يكون طالب التمويل من المواطنين السعوديين.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص من الشركات الكبرى يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون 3000 ريال سعودي وذلك عند التقدم بطلب التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري.

عمر طالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند موعد استحقاق أخر قسط من الأقساط التمويلية المستحقة.

المواطن المتقاعد أيضاً يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج وذلك بشرط ألا يزيد عمره عن 75 سنة عند أجل أستحقاق أخر قسط.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي هو شهر واحد لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر. عمر شويل - جدة تمويل قصير الأجل بأقل دخل وبمبالغ مالية كبيرة لجميع العملاء - ثقفني

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