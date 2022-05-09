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تعتبر كفتة الأرز من الأكلات المصرية الشهيرة والتي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، وذلك بسبب احتوائها على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وسوف نقدم لكم من خلال السطور القادمه طريقة عمل كفتة الأرز بالبطاطس طريقة عمل كفتة الأرز بالبطاطس المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم

كوب كبير من الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر. مكونات طاجن كفتة الأرز بالبطاطس نصف كيلو من البطاطس.

كوب كبير من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

بصلة متوسطة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

2 كوب كبير من الشوربة

ملعقة من السمن البلدي. طريقة التحضير نقوم بإحضار الكبة ونضع البصل والثوم والبقدونس والشبت والكزبرة ونقوم بفرمهم جيدا. نضيف الملح والكمون والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر والبهارات المشكلة والسكر والبيكنج بودر والكسبرة الجافة ونقوم بالخفق مرة أخرى. نقوم بطحن الأرز في المطحنة بعد غسله جيدا ونقعه وتنشيفه، ثم نقوم بنخل الأرز جيدا. نضيف الأرز المطحون المنخول في الكبة مع الخضروات ونضيف إليه اللحمة المفرومة. ونخفق جيدا حتى تمتزج كل المكونات لكل الكمية. نضعها في وعاء ونشكل كفتة الأرز بشكل أصابع أو كرات صغيرة حسب الرغبة. في طاسة بها زيت غزير ساخن نقوم بتحمير كفتة الأرز. في إناء عميق نرفعه على النار نضع السمنة والثوم يتشوح ويأخذ لونا. نضيف البصل المقطع إلى قطع صغيرة ونضيف عصير الطماطم وملعقة الصلصة. بعد تسبيك الصلصة نضيف الشوربة ونضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات والسكر. ثم نضيف الكفتة المحمرة والبطاطس المقطعة إلى قطع مربعة صغيرة. بعد غليان الكفتة والبطاطس في الصلصة نرفعهم من النار ونضيف الكفتة بالبطاطس في طاجن فرن. نقوم بإدخال الطاجن إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية. عمر شويل - جدة بمقادير مظبوطة اعملي كفتة الأرز بطريقة سهلة وبسيطة - ثقفني

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