نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجنيس الحضارم بالسعودية.. مجالات التقديم والشروط 1443 في المقال التالي
تجنيس الحضارم بالسعودية، فقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن توجه المملكة العربية السعودية إلي تجنيس الأفراد الحضارم في السعودية، ويعد هذا التجنيس بمثابة مكافأة لهم علي ما قاموا بتقديمه من مساهمات فعالة وإنجازات ملموسة للمملكة، ويهتم العديد من المواطنين في المملكة للتعرف علي تفاصيل التجنس الخاص بالحضارم في المملكة، حيث سيتم فتح باب التجنيس أمام عدد كبير من الأفراد المثقفين والأكاديميين الذين تخصصوا للعمل في مجالات وأنشطة وعلوم مختلفة وفق رؤية المملكة السعودية حتي عام 2030، وسوف نوضح لكم المجالات الخاصة بالوافدين الذين سيتم فتح لهم باب تجنيس الحضارم بالسعودية.
تجنيس الحضارم بالسعودية
سوف يتم منح الجنسية السعودية الحضرمية للوافدين أو المقيمين بالمملكة نظير مساهماتهم في تطوير المملكة من عدة جوانب متنوعة، فهناك عدد هائل من المثقفين والأكاديميين المتخصصين في مجالات تهتم بإصلاح النظام الاجتماعي أو النظام الاقتصادي للمملكة، وقد تم الإعلان عن احتياج المملكة إلى شخصيات مهمة ذات طابع استثنائي، وقد تم تحديد فتح باب التجنس لهذه الفئة من الوافدين، والتي تشمل ما يلي:
- العلماء الذين لهم خبرات في الرياضيات.
- العلماء في الطب الشرعي.
- العلماء ذات الخبرات في التكنولوجيا.
- علماء الزراعة.
- العلماء في تخصص الروبوتات.
- العلماء في مجال الطب.
- العلماء بمجال الأدوية.
- العلماء من أصحاب الخبرات في الكمبيوتر.
- العلماء في الصيدلة.
ما هي شروط الجنسية الحضرمية؟
وضعت السلطات المسئولة عن منح الجنسية الحضرمية في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي يرغب في التقديم بغرض الحصول على الجنسية السعودية، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- يشترط أن يكون الشخص الذي يرغب في التجنس شخصًا سليمًا يتمتع بسن قانوني راشد.
- يتطلب الأمر أن يكون لدى الفرد درجات كبيرة من القدرة الاقتصادية وتوافر قدرة تقنية أيضاً.
- يجب أن يكون الشخص الراغب في التقديم في التجنيس حاصلاً على درجات أعلى فنياً.
- كما يشترط أن يكون الراغب في التجنيس متواجد داخل المملكة العربية السعودية لمدة زمنية لا تقل عن 10 سنوات.
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