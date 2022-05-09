نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن.. متي تنزل الدفعة 54 لشهر مايو 2022 في المقال التالي
بسبب اقتراب موعد صرف الدفعة 54 حساب المواطن لعام 2022م في المملكة العربية السعودية اشتدت عمليات البحث عنه، حيث أن خدمة حساب المواطن هي خدمة إنسانية وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، وهي خدمة تساهم في مساعدة المواطنين الذين هم بحاجة إلى المساعدة بسبب ظروف حياتهم الصعبة والقاسية وحتى يتمكنوا من مواجهة قسوة الحياة وتلبية كافة احتياجاتهم ويمكن للمواطنين التقديم على البرنامج وفقًا لشروط ومعايير محددة.
موعد صرف الدفعة 54 حساب المواطن 2022م
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالتأكيد على أن موعد صرف الدفعة 54 من برنامج حساب المواطن سيتم صرفه في يوم الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من شهر مايو 2022م أي فيما يوافق في التاريخ الهجري يوم التاسع من شهر شوال 1443هـ.
طريقة تقديم اعتراض على برنامج حساب المواطن
- من خلال الدخول على موقع برنامج حساب المواطن الإلكتروني الرسمي على الرابط الخاص به.
- بعد ذلك قم بتسجيل دخولك على حسابك الخاص به عن طريق كتابة اسم المستخدم و كلمة السر.
- إذا كان ليس لديك حساب قم بإنشاء حساب جديد لك من خلال اتباع الخطوات و كتابة كل البيانات.
- بعد تسجيل الدخول قم بالنقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” ثم انقر على أيقونة “تقديم الاعتراضات”.
- اكتب السبب الذي اضطرك لتقديم الاعتراض و قدم ما يساعد في إثبات ودع اعتراضك.
- قم بإتمام الخطوات السابقة ثم انقر على أيقونة “إرسال” وسيتم الرد على اعتراضك بعد عرضك وبعد مراجعته فورًا
شروط أهلية برنامج حساب المواطن
- يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على الخدمة قد تجاوز السن القانوني فيما أكثر.
- أن يكون المتقدم يعيش في مسكن خاص به سواء كان أعزب أو متزوج.
- بالنسبة للشخص المستقل فيجب ألا يكون لديه أي معالين أو تابعين له.
- وجود عقد إيجار خاص بمسكن المستفيد باسمه و أن يقدم صك الملكية لسكنه سواء بفاتورة الكهرباء أو المياه.
- تقديم وثيقة تفيد إثبات سكن المواطن في الجامعة أو أحد معاهد المملكة العربية السعودية أو الكليات العسكرية باسمه.
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