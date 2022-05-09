شروط للإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية وكيفية نقل خدمات العمالة

شروط للإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية قد حددتها المديرية العامة للجوازات بعد تساؤل سائق خاص حل إمكانية إلغاء الكفيل لبلاغ الهروب بعد شهرين من البلاغ، وقد أكدت أنه لا يمكن إلغاء البلاغ بعد مرور 15 يومًا من تاريخه ويمكن صاحب العمل من تسجيل بلاغ التغيب آليا وفقا للشروط يجب توافرها، يمكن أيضا نقل خدمات العمالة باستخدام منصة أبشر ودون الحاجة للذهاب لمكاتب الخدمة وذلك قد سهل الكثير،كما ان لأيتم تقديم خدمة نقل الخدمات للمواطن السعودي الذي لديه أربعة أو أكثر من العمالة المنزلية ولا يسمح بنقل الخدمات للعامل الذي تم نقل كفالته سابقًا، بمعدل أربع مرات أو أكثر، وتهتم الجوازات بالأمور الخاصة كالاستعلام عن وصول العمالة الجديدة برقم الهوية وغيرها الكثير.

شروط للإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية

أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية. يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول. كما يجب إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل على منصة “أبشر”. ألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل. إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يومًا، لا يتم إلغاؤه نهائيًا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة

نقل خدمات العمالة المنزلية عبر ابشر

الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية. ثم النقر على أبشر للأفراد. إدخال بيانات الدخول لحساب المستفيد من اسم المستخدم وكلمة المرور وإدخال رمز التحقق المرئي. والضغط على تسجيل الدخول. يتم وصول على الهاتف رسالة بها رمز للتحقق، قم بإدخال الرمز في المكان المخصص واستكمال خطوات الدخول. يلي ذلك الدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها النقر على العمالة. يتم الدخول على نقل خدمات العمالة المنزلية واستكمال الخطوات المطلوبة للانتهاء من الخدمة.

طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب عامل منزلي

التسجيل في موقع أبشر الإلكتروني. إدخال بيانات الدخول أو التسجيل في حال كنت غير مسجل في الموقع. اختيار الاستعلام عن وافد هارب. يتم إدخال بيانات هذا الوافد من رقم الإقامة وتاريخ البدء والنهاية متى تم تسليم آخر راتب وسبب انتهاء العلاقة العملية. الضغط على بحث وعرض كافة المعلومات عن هذا الوافد.

طريقة التسجيل في ابشر

يقدم موقع أبشر الإلكتروني خدمات إلكترونية مخصصة لكافة الأفراد المواطنين والمقيمين في المملكة فيجب التسجيل اولا للاستفادة منها:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية.

. ثم النقر على زر تسجيل مستخدم جديد.

أدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين.

كتابة عنوان البريد الإلكتروني أعادة كتابة البريد الإلكتروني.

كتابة رقم الجوال الخاص.

النقر على الموافقة على الأحكام والشروط.

النقر على زر موافق للتأكيد.

يكون الانتظار بعد استخراج التأشيرة لمدة 3 أيام من تاريخ إصدار التأشيرة وذلك لتفعيلها لدى وزارة الخارجية، ولا يحتاج العميل إلى زيارة الجهات حكومية لإتمام التفعيل، كما يمكنه الإطلاع على بوابة مساند والبحث عن مقدمي الخدمة إلكترونيا، حيث ان سوم التأشيرة (2000) ريال وهي الرسوم الحكومية للحصول على التأشيرة، أما تكلفة الخدمة الإلكترونية لإصدار التأشيرة من برنامج مساند (172.5) ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة تُمثل التكلفة التشغيلية للبرنامج .