عاجل يحدث الان.. بدأ تنفيذ العفو الملكي 1443 بأمر خادم الحرمين الشريفين

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عمر شويل - جدة بدأ تنفيذ العفو الملكي 1443 بأمر خادم الحرمين الشريفين. إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان .. السجون تبدأ تنفيذ إجراءات العفو الملكي الكريم لسجناء الحق العام. جاء ذلك في أخبار السعودية من المديرية العامة للسجون تبدأ تنفيذ إجراءات العفو الملكي الكريم للمستفيدين من سجناء الحق العام.

المحكوم عليهم في السجون السعودية من الرجال والنساء، والتي ينطبق عليهم شروط العفو الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.

بدأ تنفيذ إجراءات العفو الملكي 1443

أما بالنسبة للعفو ، فإن اللوائح والأعراف التي تنظمه تشير إلى أن من حُكم عليهم بـ “غرامة مالية” تزيد عن خمسمائة ألف ، أو الذين لا يمكن إبعادهم إلى بلادهم وقرروا عدم القدرة على الدفع.

يتم تحويل مستنداتك إلى المحكمة المختصة مع ممثل وزارة المالية. هذا هو النظر فيما إذا كنت معسراً قانونياً. أولئك الذين لا يمتثلون سيعاملون بموجب نظام استبدال الغرامات بعقوبات السجن ، وسيتم طردهم بناء على طلب المملكة العربية السعودية.

وقواعد الجنح ، وإعفاء المحكوم عليهم من العفو ، فعندما تكون مدة عقوبتهم سنتان أو أقل ، يُعفون من باقي العقوبة طوال مدة عقوبتهم المقيدة للحرية. لمن تجاوزت مدة عقوبتهم سنتين ، يُعفون بعد أن أمضوا ربع مدتهم. تنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالعفو عن المحكومين في الحق العام.

كما نصت قواعد العفو الملكي لعام 1443 على إبعاد جميع الوافدين المستفيدين من العفو في المملكة ، باستثناء القصر ، مع مراعاة قواعد تأجيل الإبعاد. وفيما يتعلق بالوافدين الذين لا يمكن إبعادهم لقضاء مدة عقوبتهم ، ويتم ترحيلهم عند توفر الظروف المناسبة لعودتهم إلى بلادهم.

شروط العفو الملكي الجديد 1443

ومن أهم شروط العفو الملكي السعودي الجديد لعام 1443 ما يلي:

يجب أن يقضي السجناء نصف مدة عقوبتهم.

أن يوقع السجين تعهداً خطياً بأنه سيعود إلى حياته الطبيعية ولن يرتكب أية جريمة أو جنحة أخرى.

يجب أن يكون المسجونون في حالة جيدة أثناء حبسهم وألا يقوموا بأي عمل من شأنه إحداث اضطراب أو توتر داخل السجن.

أيضا يجب أن يكون المحبوسون في قضايا العفو قبل الأول من شوال 1443.

يجب توعية السجناء بواجبهم في الحفاظ على حسن السلوك والسلوك بعد العفو.

كما يُطلب من السجناء اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالشرطة ، بما في ذلك في فترة ما بعد العفو.

ما الجرائم التي لا يشملها أمر العفو الملكي

ويستثنى من ذلك القضايا التي لم تتناولها جرائم الإله والدين والأنبياء وجريمة إهانة القرآن الكريم والجرائم الواقعة على أمن الدولة.

بالإضافة إلى جرائم القتل العمد والاتجار بالمخدرات للمرة الثانية وجرائم غسل الأموال بما في ذلك الاغتصاب والسجن. والخطف والتحرش وجرائم الاعتداء على أفراد الحرس الملكي في ممارسة مهامهم وعدم الامتثال لأوامرهم وجرائم نظام التستر المناهض للمهنية. وكذلك الإرهاب وتمويله.

والجنايات العسكرية ، بما في ذلك جرائم الخيانة العظمى والمصادرة ، مثل القتل العمد. التخطيط أو المساعدة في جرائم الكمبيوتر وجرائم السحر وجرائم تعذيب الأطفال والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجرائم الإتجار بالبشر ، وجرائم الاختطاف بجميع أنواعها ، وجرائم سرقة الهوية العامة ، وجرائم أصحاب النفوذ ، وجرائم غسل الأموال ، وجرائم الاستثمار والمساهمة بالمال ، وجرائم التهريب التدخلي.

وجرائم الاعتداء على القضاء والعاملين الصحيين وعمال المزارع من حراس الأمن الخاص ، أو جرائم الاغتصاب وانتهاك حرمة المنازل بقصد الإضرار بالنفس أو المال أو العرض.