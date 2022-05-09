نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفق التقويم الدراسي.. موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بقي نحو 40 يومًا على حلول موعد الاختبارات النهائية للفصل الثالث في المملكة العربية السعودية 1443هـ، وذلك وفقًا للجدول الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم في المملكة، إذ ينتظر هذا الموعد الملايين من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في جميع المراحل الدراسية، إذ يعقب هذه الامتحانات إجازة نهاية العام التي تمتد حتى نهاية شهر أغسطس قبل الانتظام في عام دراسي جديد.

موعد الاختبارات النهائية للفصل الثالث في السعودية 1443

لم يتبقَّ وقتًا كثيرًا على موعد الاختبارات النهائية للفصل الثالث في السعودية 1443هـ، إذ بدأت الدراسة في هذا الفصل الدراسي يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ، الموافق 20 مارس 2022م، ومن المقرر أن تستمر حتى موعد أول أيام الاختبارات التي تأتي يوم الأحد 19 يونيو 2022م، الموافق 20 ذو القعدة 1443هـ، على أن تنتهي وفق الجدول المخصص لكل مرحلة دراسية، ليبدأ الطلاب بعدها مباشرة في الإجازة الصيفية.

ووفق للجدول الدراسي الذي أعلنت عنه وزارة التعليم بشأن مواعيد الاختبارات والإجازات وأوقات الدراسة، فإن الوقت المتبقي على بداية امتحانات نهاية العام الدراسي هو 40 يومًا تقريبًا.

جدول الاختبارات النهائية للترم الثالث 1443

ولم تُعلن وزارة التعليم السعودية حتى اليوم أي تفاصيل جديدة بشأن جدول الاختبارات النهائية للترم الثالث 1443، وذلك بالنسبة للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، ومن المقرر أن تعلن عنه قبل موعد الامتحانات المحدد بأيام قليلة، أما بالنسبة لموعد انتهاء الاختبارات النهائية للترم الثالث والأخير، فإنه من المقرر أن تكون في نهاية شهر يونيو 2022م، وما يوافقه بالهجري في الأول من شهر ذي الحجة 1443هـ، إذ يأتي بعد ذلك الإجازة الصيفية التي تنتهي مع بداية أول أيام الدراسة للعام الدراسي الجديد.

وبخصوص موعد بداية العام الدراسيّ الجديد 1444هـ؛ فإنّه من المنتظر أن يصدر به قرار رسمي من وزارة التعليم في المملكة، إذ لم يصدر به حتى اليوم أي تأكيد على الموعد الخاص ببداية هذا العام الجديد، ومن الممكن متابعة ذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر نظام نور التعليمي الذي تعلن فيه الوزارة جميع البيانات الخاصة بالعملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.