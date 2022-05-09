طريقة استخراج وإصدار مشهد ضماني إلكترونياً من الضمان المطور نفاذ eservices.mlsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة نتعرف معك اليوم على خدمة إصدار مشهد ضماني طريقة استخراج المشهد الضماني إلكترونياً من الضمان المطور نفاذ eservices.mlsd.gov.sa، وهي خدمة إلكترونية يستطيع من خلالها المستفيدين من المعاش الضماني وكذالك التابعين لهم ممن قاموا بالتسجيل في الضمان الاجتماعي، يستطيعون التقديم على مشهد ضماني موثق من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية، حيث تتطلب بعض الجهات تقديم مشهد ضماني لاستكمال بعض المعاملات، أما عن الفئات المستهدفة فهم المستحقين والمستفيدين وتابعيهم من خدمة المعاش الضماني.

طريقة استخراج وإصدار مشهد ضماني إلكترونيا eservices.mlsd.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وضعت من الشروط والضوابط الواجب توافرها لاستخراج مشهد ضماني موثق، ويمكن إيجاز أهم تلك الشروط والضوابط في التالي:

التمتع بالجنسية السعودية أو حاملي بطاقات التنقل.

يجب أن يكون المستفيد مسجلاً في نظام الضمان.

يلزم أن يكون للمستفيد الأساسي حساب على البوابة (في حال التقديم من البوابة).

قنوات الحصول خدمة مشهد الضمان الموثق

مكاتب الضمان الاجتماعي أو الوحدة الضمانية التي يتبعها المستفيد، وهي منتشرة بجميع مدن ومناطق المملكة، حسب المنطقة الجغرافية التي تتبعها ويمكن التعرف على موقع الخدمة من خلال رابط دليل فروع مكاتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويجب التنويه إلى أن مواعيد الدوام لمكاتب الوحدات والمكاتب لضمانية تبدأ من الأحد إلى الخميس، أما عن ساعات الدوام فتبدأ من الساعة 8.00 صباحاً، وتستمر في استقبال المواطنين حتى الساعة 2.20 مساءً. يمكن الخصول على الخدمة إلكترونيا من خلال رابط الخدمات الإلكترونية بالنفاذ sso.hrsd.gov.sa أو بحسابك على وزارة الموارد البشرية، حيث تستطيع الحصول على الخدمة بطريقة إلكترونية.

ما هي خدمة إصدار واستخراج مشهد ضماني

هي خدمة يتم تقديمها فقط للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث وزارة الموارد البشرية إمكانية الحصول على مشهد ضماني موثق ومصدّق من الضمان المطور نفاذ eservices.mlsd.gov.sa، أما عن ما يشتمل عليه المشهد الضماني، فهو يشتمل على البيانات الخاصة بالمستفيد، وقد أتاحت الوزارة أيضا إمكانية قيام الجهة التي يتم تقديم المشهد الضماني لها من التحقق من صحته إلكترونيا من خلال الدخول على البوابة، وكما ذكرنا سابقا يمكن التقديم على طلب إصدار المشهد الضماني عن طريق أحد فروع مكاتب الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إمكانية استخراجه إلكترونياً، وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة رابط دليل المستخدم لبوابة الخدمات الإلكترونية لقطاع التنمية، وهو التابع لوزارة الموارد البشرية

خطوات إصدار المشهد الضماني إلكترونياً لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يلزم مراجعة مكتب الضمان بعد تقديم الطلب من البوابة إلكترونيا، وذلك لأن مشهد الضمان الاجتماعي يتم طباعته بشكل لحظي، كما يمكن أيضاً إعادة طباعة المشهد الضماني في حال فقدانه، ويتم إعادة طباعة المشهد الضماني بالدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية، وإعادة الطباعة، كما يمكن زيارة أحد المكاتب والحصول على نسخة من المشهد الضماني الخاص بك.

خدمة المشهد الضماني

كما أنه يمكن إصدار واستخراج مشهد ضماني مستقل لأحد التابعين لك، أما عن تاريخ صلاحية المشهد الضماني، فيجب الإشارة إلى أن صلاحية المشهد الضماني تستمر لمدة 30 يوما من تاريخ لاستخراج والإصدار، ويمكن بعد انتهاء مدة الصلاحية تقديم طلب جديد إلكترونياً، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن استلام المشهد الضماني الذي قمت بالتقديم عليه إلكترونيا عن طريق البريد الإلكتروني، ويُشترط استلام المشهد الضماني على البريد الإلكتروني أن يكون بريدك الإلكتروني مسجل في نظام الضمان.

خطوات تنفيذ خدمة استخراج وإصدار مشهد ضماني

أتاحت وزارة الموارد البشرية رابط تعريفي يمكن من خلال التعرف على خطوات تنفيذ خدمة استخراج وإصدار مشهد ضماني، وذلك من خلال الخطوات التالية: