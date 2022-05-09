نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء الراجحي من سداد المتبقي من الأقساط لسعودي والمقيم وسداد الديون في المقال التالي

بنك الراجحي من أكبر البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم العديد من الخدمات التي توفر للعملاء الخاصين بها العديد من المميزات ومن ضمن هذه الخدمات أنها تقدم خدمة اعفاء القروض، ففيما يلي نقدم لكم طريقة طلب اعفاء بنك الراجحي من البنك مباشرة، كما يمكن التقديم من خلال بوابة الديوان الملكي، حيث قدمنا لكم متابعينا مسبقاً طريقة التواصل مع الديوان الملكي وطلب اعفاء الراجحي. طريقة طلب اعفاء من البنك الراجحي القيام بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي.

تسجيل الدخول إلى البنك بناءا على المعلومات التي يطلبها الموقع منه.

من أجل ثقة البنك في الشخص المستخدم إذا كان مواطن سعودي القيام بإلحاق صورة بطاقة الهوية وفي حالة المقيم الغير سعودي يتم إلحاق صورة من بطاقة الإقامة.

القيام بإحضار وثيقة من الجهة التي يعمل لديها الشخص المتقدم بالطلب حيث يحتوي الخطاب على المسمى الوظيفي وأيضا على مقدار الرواتب التي يتقاضاها المستخدم في الشهر الواحد. شروط تقديم طلب اعفاء من البنك الراجحي بنك الراجحي على الرغم من خدماته المتعددة إلا أنه يضع شروط لهذه الخدمات وتتمثل شروط تقديم طلب من أجل الحصول على إعفاء في الآتي:

تعرض الشخص إلى حادث أدت إلى إصابة بعجز كلي بمعنى يكون غير قادر على العمل حيث يتم سقوط كافة الأقساط.

في حالة وفاة الشخص وكان قد أخذ قرض من البنك الراجحي فإن البنك لا يلزم ورثته أو أبناء العميل المتوفي سداد باقي الأقساط بل تسقط عنه. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على إعفاء البنك الراجحي قيام المواطن السعودي بتقديم صورة من بطاقة الهوية الخاصة به وتكون سارية المفعول. في حين إذا كان الطلب مقدم من قبل ورثة عميل مقترض متوفي فإنها تقوم بتقديم صور الهوية لجميع الأشخاص المكونة منها أسرة المتوفى الأم والأبناء. إذا كان الطلب مقدم من قبل عميل مقترض تعرض إلى حادث أو إصابة سببت له عجز كلي يقدم كافة الأوراق المتعلقة بالكشف الطبي. الفئات المستثناة من تقديم طلب اعفاء بنك الراجحي إذا الشخص ميت بدون الوفاة الطبيعية بمعنى أن يكون تعرض إلى الموت بأسلحة نارية أو آلات حادة وأيضا المنتحر.

في حالة وجود أحكام قضائية على العميل المقترض.

التعرض إلى العجز الكلي وعدم القدرة عن العمل بسبب شرب المواد الكحولية والمخدرات والأدوية المهدئة التي تسبب الإدمان. عمر شويل - جدة إعفاء الراجحي من سداد المتبقي من الأقساط لسعودي والمقيم وسداد الديون - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعفاء الراجحي من سداد المتبقي من الأقساط لسعودي والمقيم وسداد الديون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.