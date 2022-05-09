توزيع أرباح الراجحي وطريقة شراء وبيع أسهم الراجحي بشكل إلكتروني

توزيع أرباح الراجحي هي خدمة يعمل مصر الراجحي في المملكة العربية السعودية علي توفيرها للمساهمين حيث يتم توزيع أرباح الأسهم للعملاء المساهمين في البنوك الدولية والبنوك المحلية بشكل دوري، ويقوم المصرف بتوزيع الأرباح للمساهمين من خلال الحوالات المباشرة في حسابهم الخاص عبر المحافظ الخاصة بهم في البنوك، كما يمكن تلقي الأرباح عن طريق شيكات أو يمكن للعملاء استلام الأرباح عن طريق الفروع المختلفة التي توجد داخل مدن ومحافظات المملكة، ومن المعروف أن جميع الأرباح والمعاملات داخل مصرف الراجحي تتماشي مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

توزيع أرباح الراجحي ومميزاتها

من خلال المقال يمككنك التعرف علي أنواع بطاقات فيزا الراجحي، وقد قام البعض بطرح بعض التساؤلات حول موعد توزيع أرباح المصرف، إلا أن مجلس إدارة المصرف قد أشار إلي إنه حتي الآن لم يتم تحديد موعد خاصي لتوزيع الأرباح السنوية ومن المرجح توزيع الأرباح في النصف الثاني من العام الحالي 2022 ميلادية، ومن المعروف أنه تم توزيع تلك الأرباح في العام الماضي في شهر يوليو، حيث وصلت قيمة الأرباح بالاضافة إلي الأرباح المجانية إلي مبلغ قيمته 15 مليار ريال سعودي، ومن أهم مميزات خدمة توزيع الأرباح ما يلي:

الاستفادة من مصرف الراجحي في جميع فروع البنك.

يمكن تقديم المدفوعات لإصحاب الحسابات ممن لا يمتلكون حساب عن طريق صراف الفرع.

خدمة توزيع الربح هي عملية متوازنة حتي تلائم المدفوعات المعلقة.

يمكن للعملاء الاطلاع علي سجلات الأسهم المحدثة.

كما يمكن للعملاء الاطلاع علي المعلومات المتعلقة بالمدفوعات السابقة.

عرض المساهمين المدفوع لهم أو من لم يتم الدفع له.

يمكنكم التواصل مع فريق الدعم 24 ساعة طوال اليوم خلال الأسبوع دون توقف.

عرض تقارير لتوضيح قيمة الأرباح الموزعة علي المساهمين بشكل واضح.

يتم أرشفة مدفوعات المساهمين بشكل دوري سنوياً وربع سنوياً.

طريقة شراء أو بيع أسهم في مصرف الراجحي

بعد التعرف علي خدمة توزيع أرباح الراجحي فيمكننا ممن خلال من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة التسجيل في تداول الراجحي، أما عن طريقة شراء أو بيع الأسهم بشكل إلكتروني من خلال المصرف فهي كالتالي: