كيفيه إضافة تابع جديد وتفاصيل الدفعة الماضية من مستفيدي حساب المواطن

حساب المواطن أوضح عن خدمة إضافة تابع جديد لمستفيدي حساب المواطن بالمملكة، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بشهر أبريل الماضي 2022م حيث أن نقوم بتوضيح نسبة أرباب الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، ولذلك نقوم لمتابعينا الكرام الموعد المحدد لصرف الدعم الشهري الخاص بشهر مايو الجاري 2022م ولذلك سوف يتم صرف الدفعة الجديدة الخاصة بالشهر الجاري خلال الساعات القادمة، على أن يكون صرف الدفعة الجديدة يوم 10 من كل شهر ميلادي، وبناءا على ذلك غدا أول أيام صرف الدفعة الجديدة الموافق يوم الثلاثاء 10 مايو الجاري 2022م.

خطوات إضافة تابعين جدد:

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة. ثم بعد ذلك الضغط على تفاصيل الطلب. يجب بعد ذلك على المستفيد اختيار بيانات التابعين. ثم يجب على المستفيد الضغط على كلمة “إضافة”. ثم بعد ذلك النقر على أيقونة “حفظ”.

تفاصيل الدفعة الماضية من حساب المواطن:

حساب المواطن أعلن على أن يوم إيداع حوالي 1.8 مليار ريال سعودي للمستفيدين والمستفيدات المكتملة طلباتهم الخاصة بشهر أبريل الماضي، حيث أن قد بلغ عدد المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 10.3 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي الشهري، وأضاف إلى ذلك أن يكون إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي تصل إلى 25 مليون ريال سعودي.

وقد تجد الإشارة إلى أن يصبح إجمالي الدفعات من حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الآن أكثر 116 مليار ريال سعودي، ولذلك يوجد حوالي مليار ريال سعودي تعويضات عن الدفعات الماضية من حساب المواطن بالمملكة، حيث أن حساب المواطن تحصل على الدعم الدفعة الماضية حوالي 76% ولذلك يكون متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين حوالي 1065 ريال سعودي، ولذلك تم التأكد على أن يكون عدد أرباب الأسر السعودية المستحقة 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%.

ومن المؤكد أن بلغ عدد التابعين حوالي 8.1 مليون مستفيد ومستفيدة، حيث أن قد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق الفعلي حوالي 122 ألف مستفيد وتابع للدعم، وأشار إلى ذلك أن نسبة أرباب الأسر السعودية المستحقة حوالي 92% وأضاف إلى ذلك أن قد بلغت نسبتهم 8% أما بالنسبة للاناث المستقلات 45% ولذلك شكل الذكـور المستقلين حوالي 55% علي أن يكون 83% من إجمالي المستفيدين والمستفيدات الرئيسيين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حصل حوالي 17% علي الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم الشهري لمستفيدي حساب المواطن.