ارامكو تكشف اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 وفقاً للاخر تحديثات Aramco يوم الثلاثاء 10/5/2022

اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 وفقاً لاخر تحديثات أرامكو نوافيكم ونتابعها مع حضراتكم الان حيث تزايدت عوامل البحث على جوجل جراء التعرف على اجدد تعريفات أسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية، حيث نتابع ونوافيكم اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو التي تخضع لسياسة مراجعة دورية تطبق من قبل شركة أرامكو بشكل نوافيكم بها الان

اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022

اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 ساعات قليلة وستبدأ شركة أرامكو على اعلان أسعار شهر مايو الجديدة التي ستكون أمام جميع المواطنين والمواطنات والسادة المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث ستبدأ شركة أرامكو تطبيق تسعيرة البنزين الجديدة لشهر مايو بناء على التعديلات التي سيتم الإعلان عنها من قبل شركة أرامكو اعتباراً من صباح يوم الحادي عشر من مايو، حيث كما جرت العادة طوال العالم يتم تطبيق مراجعة دورية شهرية من قبل شركة أرامكو على ان يتم الاعلان عن نتائج تلك المراجعة فى مؤتمر صحفي يتم الإعلان عن نتائجه مساء يوم العاشر من مايو عند تمام التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية على ان نستعرض ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان اجدد اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية

اجدد اسعار البنزين فى السعودية

نتابع الان اخر واجدد اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو وذلك بعد ان يتم الاعلان عنها من قبل شركة أرامكو رسمياً فى المؤتمر الصحفي المقرر على ان يتم الاعلان عن نتائجه مساء يوم الغد، على ان تأتي احدث واجدد اسعار البنزين داخل المملكة العربية:-

تم تحديد سعر بنزين 91:- 2.18 ريال سعودي

سعر بنزين 95:- 2.33 ريال سعودي

سعر غاز البترول:- 75 هللة سعودي

سعر زيت الديزل:- 63 هللة سعودي

سعر الكيروسين:- 70 هللة سعودي

على ان نوافيكم اجدد اسعار منتجات البنزين على مدار الساعة داخل المملكة العربية السعودية بعد ان يتم الاعلان عنها من قبل شركة ارامكو بتصريح رسمي فى مساء يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم العاشر من مايو لعام 2022، حيث سيتم بيان نتائج المراجعة الدورية من ارامكو