تمويل شخصي بدون تحويل راتب حتى 300 ألف ريال مع إمكانية تحديد تاريخ سداد القسط الشهري. من بنك ساب السعودية. حيث يوفر بنك ساب للعملاء أنسب الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للحصول على السيولة النقدية اللازمة لتمويل الأفراد والمشاريع والشركات ولتغطية المصاريف الشخصية للأفراد في ظل خطط الحكومة لسهولة التمويل وفقًا لرؤية 2030 الإصلاحية.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب حتى 300 ألف ريال

يقدم بنك ساب أحدث التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية حاجات الأفراد التمويلية فمفهوم التورق هو نوع من أنواع البيوع المتوافقة مع الأحكام الشريعة، ومجاز من قبل اللجنة الشرعية من قبل المصرف. يمتلك بنك ساب معادن تمت شراؤها من السوق الدولية للمعادن، وتم بيعها بمعدل نسبة سنوي ثابت ومعلوم. مباشرة بعد الشراء من المصرف، وبعد ذلك سوف يقوم العميل بتوكيل إدارة الخزينة في المصرف من خلال توقيع وكالة ببيع المعادن بالنيابة عنك للحصول على النقد.

مزايا تمويل ساب التورق

تمويل ساب التورق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول عليه فوريًا بعد 3 ساعات من اكتمال كل المتطلبات .

مبلغ تمويلي يصل حتى 300 ألف ريال.

مدة التمويل تصل حتى 5 سنوات 60 شهر.

إمكانية تحديد تاريخ سداد القسط الشهري.

إمكانية الحصول على التمويل الإضافي بعد سداد 20% من أصل التمويل القائم.

الإعفاء من المديونية في حالة العجز أو الوفاة لا قدر الله.

معايير الاستحقاق تمويل ساب

أن لا يقل عمر العميل عن 21 عاما.

لا يزيد على 58 عاماً للقطاع الحكومي و 60 عاماً للقطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب الإجمالي (10,000 ريال سعودي).

أن لا تقل مدة الخدمة في الوظيفة الحالية عن 6 أشهر.

مقدم للعملاء السعوديين فقط.

للقطاعات المعتمدة فقط من قبل المصرف.

رسوم السداد المبكر : أرباح ثلاثة اشهر التالية، القسط الشهري 5,883.، طريقة الدفع أصل المبلغ بالإضافة إلى هامش الربح، فترة التمويل 5 سنوات، هامش ربح ثابت، مبلغ التمويل 300 ألف ريال.

معدل النسبة السنوي والقسط الشهري قد يتغير بناءً على قيمة التمويل و فترة التمويل وهامش الربح المعتمد لدى البنك حاليًا.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل شخصي بدون تحويل راتب حتى 300 ألف ريال مع إمكانية تحديد تاريخ سداد القسط الشهري. وقدمنا مميزات التمويل ومعايير الاستحقاق الخاصة به.