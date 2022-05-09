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خدمة التقارير الطبية seha.s التي يتطلع جميع العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية والطلاب بالمجال التعليمي في التعامل معها، وتعتبر منصة صحة الإلكترونية هي المنصة الموحدة التي تقوم بالتعامل وتوحيد كافة جهات المملكة وتقوم باستصدار التقارير الطبية على صحة الفرد ليتمكن من إنجاز المعاملات التي تعتمد على هذا التقرير.
خدمة التقارير الطبية seha.sa منصة صحة (إجازات – تقارير مرضية – فحص زواج) تسجيل
مع عودة الدوام الرسمي في كافة مؤسسات وهيئات المملكة العربية السعودية بعد عطلة عيد الفطر يكون على جميع العاملين بالقطاع الحكومي من استكمال المستلزمات والوثائق الخاصة به، وتقوم منصة صحة بتقديم الوثائق التي تكون هامة للعاملين للحصول على الإجازات المرضية أو تحديد موعد الإجازة المجانية التي تكون تبع العمل أو الإجازة المرضية التي يتم خصمها من الراتب، ويكون من حق العاملين الحصول عليها وفق التقارير الطبية التي يستصدرونها رسميا من المنصة وفق عدد من الخطوات والشروط.
خدمات منصة صحة الإلكترونية بوزارة الصحة
- يتم من خلالها تسجيل البيانات الطبية ليكون للفرد حساب رسمي عليها.
- يكون من حق الموظف الحكومي استصدار التقرير الطبي.
- يتم إرفاق المرفقات أو المستندات على المنصة كدليل على أحقية الإجازة.
- تستصدر المنصة التراخيص الصحية للعمل الطبي.
- تقوم باستصدار تقارير كورونا.
- تقوم بتوفير خدمة الاستعلام عن الإجازات أو التقارير.
|التسجيل الإلكتروني في منصة صحة
|كيفية استصدار التقارير الطبية
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تقديم فحص الزواج عبر صحة
أطلقت المنصة خدمة تقديم فحص الزواج قبل موعد الزفاف بثلاثة أسابيع وذلك للتأكد من صحة الفرد والمقبلين على الزواج والتأكد من خلوهم من الأمراض الوراثية والتعرف على الأمراض المزمنة، حيث تقوم المنصة بإتاحة حجز مواعيد الفحص وعمل الفحوصات اللازمة وتسليم التقارير اللازمة التي يتم الاستفادة منها في العمل وفي توثيق عقد الزواج كذلك.
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