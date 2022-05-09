خدمة التقارير الطبية seha.s التي يتطلع جميع العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية والطلاب بالمجال التعليمي في التعامل معها، وتعتبر منصة صحة الإلكترونية هي المنصة الموحدة التي تقوم بالتعامل وتوحيد كافة جهات المملكة وتقوم باستصدار التقارير الطبية على صحة الفرد ليتمكن من إنجاز المعاملات التي تعتمد على هذا التقرير.

خدمة التقارير الطبية seha.sa منصة صحة (إجازات – تقارير مرضية – فحص زواج) تسجيل

مع عودة الدوام الرسمي في كافة مؤسسات وهيئات المملكة العربية السعودية بعد عطلة عيد الفطر يكون على جميع العاملين بالقطاع الحكومي من استكمال المستلزمات والوثائق الخاصة به، وتقوم منصة صحة بتقديم الوثائق التي تكون هامة للعاملين للحصول على الإجازات المرضية أو تحديد موعد الإجازة المجانية التي تكون تبع العمل أو الإجازة المرضية التي يتم خصمها من الراتب، ويكون من حق العاملين الحصول عليها وفق التقارير الطبية التي يستصدرونها رسميا من المنصة وفق عدد من الخطوات والشروط.

خدمات منصة صحة الإلكترونية بوزارة الصحة

يتم من خلالها تسجيل البيانات الطبية ليكون للفرد حساب رسمي عليها.

يكون من حق الموظف الحكومي استصدار التقرير الطبي.

يتم إرفاق المرفقات أو المستندات على المنصة كدليل على أحقية الإجازة.

تستصدر المنصة التراخيص الصحية للعمل الطبي.

تقوم باستصدار تقارير كورونا.

تقوم بتوفير خدمة الاستعلام عن الإجازات أو التقارير.

التسجيل الإلكتروني في منصة صحة كيفية استصدار التقارير الطبية يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على ( منصة صحة ) الإلكترونية. يتم اختيار ايقونة إنشاء حساب جديد. يقوم بالدخول على خدمات المنصة. يتم تسجيل اسم المستخدم ورقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني. يقوم باختيار “الموافقة” لإتمام التسجيل. تتسلم كلمة مرور على الهاتف النقال. قم بتسجيلها من جددي مع رمز التحقق. يتم تسجيل الدخول على منصة صحة. تأكد من إدخال الرقم المرجعي بشكل صحيح ورقم الهوية. يتم تسجيل رقم الإقامة لغير السعوديين. يتم اختيار “الاستعلام”. تتيح الخدمة الاحتفاظ بالتقرير المدرج أو طباعته.