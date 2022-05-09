نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث الضمان الاجتماعي المطور 1443 وأهم الشروط المطلوبة في المقال التالي
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بمنح مواطنيها منحة جديدة تحت مسمى “الضمان الاجتماعي المطور” تلك التي يتم صرفها للمواطنين الأكثر احتياجاً بناء على شروط ومعايير محدده، مشيراً إلى أن باب التسديل لا يزال متاح للجميع وذلك حتى يوم 30 من شهر أكتوبر القادم الموافق 5 ربيع أول 1444، وسنوضح لكم الآن كافة التفاصيل الخاصة بعملية التسجيل وتحديث البيانات وأهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين.
تحديث بيانات الضمام الاجتماعي للمستفيدين
قد يتعرض لعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور لوقف صرف الدفعات وذلك نتيجة عدم تحديث البيانات الشخصية، ولذلك أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة تحديث بيانات المواطنين بشكل دائم ومستمر، ويتم تحديث البيانات من خلال اتباع تلك الخطوات التالية:
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 السعودية
سنوضح لكم الآن الخطوات التي يجب اتباعها في التسجيل لأول مرة ولطلب الضمان الاجتماعي المطور:
- أولاً الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الضغط على تسجيل مستخدم جديد.
- سوف تنتقل لصفحة جديدة يجب الآن تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- إدخال رقم الهوية والاسم كامل ورقم الجوال.
- الضغط على زر الإرسال وتأكيد صحة المعلومات.
- إدخال رمز التحقق لانتهاء عملية التسجيل بنجاح.
شروط الحصول على منحة الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية
أوضحت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط التي يجب توافرها في مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والتي يعد من ضمنها:
- يمنح الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين السعوديين فقط.
- الإقامة في السعودية.
- يمنح الضمان الاجتماعي المطور للأرامل والمطلقات الغير سعوديين في حال كان لديهم أبناء سعوديين الجنسية.
- عدم الإقامة في أي دور إيواء تابعة للحكومة.
- عدم وجود سجل تجاري أو عقار باسمه.
- عدم امتلاك المستفيد لأي أصول ذات قيمة عالية.
- أن يكون راتب المستفيد أقل من الحد المانع التي تم تحديده للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور.
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