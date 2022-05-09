“هنا” السعودية تكشف عن بنود العفو الملكي الجديد عن السجناء والأسماء المشمولة بالعفو لعام 1443

أعلنت المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة عن كافة البنود الخاصة بالعفو الملكي عن السجناء والاسماء التي شملتها العفو الملكي هذا العام 1443، حيث يحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تقديم الكثير من اب مبادرات الهامة التي تعمل على التيسير على مواطني المملكة عن طريق الأوامر الملكية التي يعلن عنها بين الحين والآخر، ومن ضمن أهم الأوامر الخاصة بالعفو الملكي عن السجناء وهو القرار الذي يأتي سنويا بناء على بعض البنود والذي يهدف إلى إسعاد هؤلاء السجناء وذويهم، حيث يتم تحديد بعض الشروط للعفو عن السجناء، حيث يتم التنسيق مع وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع رئاسة الدولة إعداد قوائم بأسماء المشمولين بالعفو، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز ما أعلنته الحكومة السعودية تكشف عن بنود العفو الملكي عن السجناء والأسماء المشمولة بالعفو لعام 1443.

اشتراطات اصدار العفو الملكي الجديد 1443

وقد أعلنت الحكومة السعودية عن بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يتم اصدار العفو الملكي، ومن اهم هذه الشروط التي تم إعلانها ما يلي.

من الضروري أن يلتزم السجين بالضوابط المفروضة في السجن وذلك على مدار مدة زمنية سجنه.

من الضروري أن يكون حسن السلوك طوال مدة عقوبته.

يشترط أن يكون الشخص العفو عنه ربما قضى نصف مدة العقوبة.

يشترط ان يقوم السجين بالتعهد بالتقيد بأنظمة الجهات الحكومية بعدما يتم الإفراج عنه.

يشترط أن يتعهد السجين بعدم ارتكاب أية جرائم أخرى عقب الإفراج عنه

حالات اصدار العفو الملكي الجديد 1443

وقد قامت الحكومة السعودية بالإعلان عن الحالات التي يتم بناء عليها اصدار العفو الملكي 1443 هذا العام، ومن اهم هذه الحالات ما يلي.