تحديث اسعار البنزين الجديدة من شركة أرامكو السعودية لشهر مايو 2022

بعد التغيرات الحادثة في اقتصاد العالم في هذه الفترة، بسبب الحرب القائمة بين روسيا ودولة أوكرانيا، والحرب منذ شهرين أو أكثر، وبسبب الزيادة في الأسعار على جميع الدول المستوردة والمصدرة، وقد قررت روسيا إيقاف التصدير وخاصة تصدير المواد الخام إلى الدول الأخرى حتى نهاية شهر ديسمبر لهذا العام، وذلك بعد وقوف معظم الدول بجانب أوكرانيا ضد دولة روسيا العريقة، وبسبب ظروف الحرب قد زادت الأسعار وتغير المستوى العام للأسعار في جميع بلاد العالم، وقد وقع على معظم دول الخليج التي تقوم باستخراج وتصدير البترول والنفط ضغط كبير من طلب كميات كبيرة، قبل ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، وقامت دول الخليج المستخرجة البترول بارتفاع أسعار البنزين والسولار وجميع مشتقات البترول.

شركة أرامكو تقوم بالإعلان عن الأسعار الجديدة البنزين

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أهم دول الخليج التي تقوم باستخراج البترول وتصديره، ومعظم مصادر أموال دول الخليج بسبب البترول والبنزين, و شركة أرامكو إحدى أكبر شركات البنزين والبترول في المملكة العربية السعودية، تقوم باستخراج البترول، وبعيدًا عن علوم الأسعار والتقلبات في اقتصاد دول العالم، فإن شركة أرامكو تقوم كل شهر من الشهور الميلادية ، وخصوصًا في الأسبوع الثاني من الشهر بالتعديل في قائمة أسعار البنزين والسولار، على حسب التغيرات في الأسعار العالمية في أسعار النفط والبترول، وقامت الشركة بتعديل في قائمة الأسعار خلال هذه الساعات، ويوجد العديد من التعديلات هذا الشهر بسبب الظروف التي يمر بها العالم.

أسعار البنزين الجديدة لشهر أبريل 2022 شركة أرامكو المملكة العربية السعودية

بعد أن قررت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ عدة قرارات ضد دولة روسيا بسبب الحرب وضربها في دولة أوكرانيا، ومن هذه القرارات منع استيراد أو تداول أي من منتجات أو مصدرات دولة روسيا، ومنع بيع السولار الروسي داخل الولايات، وزاد الطلب على البترول والبنزين من دول الخليج، و بزيادة الطلب على المنتجات تقوم الشركة بزيادة الأسعار، وتم الإعلان من قبل الشركة عن الأسعار الجديدة، وسعر لتر البنزين 91 هو 2.18 ريال، وسعر لتر بنزين 95 هو 2,33 ريال، سعر لتر الغاز 0.75 ريال، وسيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 11/5/2022 وهذه الأسعار الخاصة بشهر أبريلر وسوف نواصل معكم عند الإعلان عن أسعار شهر مايو الجاري اليوم بعد إعلانها.