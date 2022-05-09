نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين في شهر مايو 2022 في المملكة العربية السعودية المعلنة من قبل أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في شهر مايو 2022 في المملكة العربية السعودية، هي من أكثر الموضوعات التي تشغل بال المواطنين هناك، حيث يهتم الكثيرون بمعرفة الأسعار الجديدة للبنزين وهذا بالتزامن مع الأزمة العالمية الاقتصادية والتي تأثر بها العالم كله، حيث أرتفع سعر النفط عالمي بعد تدهور الوضع الراهن بين أوكرانيا وروسيا، ومن المتوقع أن تعلن أرامكو السعودية عن أسعار البنزين الجديد لشهر مايو الحالي خلال الساعات القليلة المقبلة، وهذا وفقاً للموعد الشهري التي يتم الإعلان عن تسعيرة البنزين الجديدة في المملكة.

أسعار البنزين شهر مايو 2022 في السعودية

البنزين من أهم مواد النفط التي يقبل الجميع في المملكة على شرائه بشكل كبير، وهذا بسبب كثرة عدد السيارات المستخدمة من المواطنين ويحتاجون لها البنزين، وستعلن أرامكو عملاقة البنزين في المملكة العربية السعودية، عن تسعيرة البنزين الجديدة الخاصة بشهر مايو 2022 يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو، والتي سيتم العمل بها رسمياً اعتباراً من صباح اليوم الحادي عشر من شهر مايو في كافة محطات الوقود هناك، وهناك بعض التوقعات التي تشير بارتفاع سعر البنزين في المملكة خلال هذا الشهر.

تسعيرة البنزين في السعودية من قبل أرامكو

شركة أرامكو السعودية تقوم بعمل مراجعة مستمرة لأسعار البنزين عالمياً ومحلياً، وعليها يتم تحديد سعر البنزين في المملكة شهرياً، حيث قررت المملكة منذ وقت سابق عمل مراجعة دورية لأسعار البنزين والإعلان شهرياً عن الأسعار التي يتم العمل بها من اليوم الحادي عشر من الشهر الميلادي حتى اليوم العاشر من الشهر الذي يليه، وإليكم الآن الأسعار التي يتم العمل بها حالياً في المملكة العربية السعودية وهي:

سعر لتر البنزين 91 يسجل 2:18 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95 يسجل 2:33 ريال سعودي.

في حين يسجل سعر الديزل نحو 0.63 ريال سعودي.

سجل سعر غاز البترول المسال نحو 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي.

وسوف نتابع معكم متابعينا الكرام لموقعنا المتميز ثقفني نيوز أخر الأخبار والأسعار الجديدة المتوقعة للبنزين في شهر مايو الحالي، وهذا بعد الإعلان عنها رسمياً يوم الثلاثاء 10 مايو 2022 في تمام الساعة العاشرة مساءً، وهذا من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بشركة أرامكو.