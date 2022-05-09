نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحديث رقم الجوال في نظام نور وتحديث البريد الإلكتروني في نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تحديث رقم الجوال في نظام نور يبحث عنه الكثيرين من الطلاب والياء الأمور لتحديث رقم الجوال الخاص للدخول إلى الموقع والاستفادة من خدمات نظام نور المقدمة في جميع المراحل، وهو ما دعت إلى وزارة التعليم في السعودية بتحديث رقم الجوال ليتمكنوا ن دخول موقع منصة مدرستي التعلمية عن بعد والاستفادة منها، ويسال الكثير عن طريقة تحديث رقم الجوال وكذلك تحديث البريد الالكتروانى لوصول علية رسالة التحديث والاستفادة منها في الدخول إلى الموقع الرسمي.

كما أن نظام نور يعمل على الحصول على شهادة مطبوعة للطالب وإمكانية تواصل أولياء الأمور والطلاب مع المعلمين وإدارة المدرسة ومعرفة نتائج الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة وأيضا معرفة مستوى الطلاب في جميع المراحل وغيرها الكثير الذي يفدمه لكافة العاملين بوزارة التعليم، كما أن نظام مدرستي الإلكتروني يضم أدوات يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية وتدعم تحقيق المهارات للطلاب والطالبات ويتفاعل فيه المعلم مع الطلاب، كما انه يمكن التسجيل في نظام نور لولياء الأمور وكذلك كيفية تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية والاستعلام عن نتائج الطلاب، إن نظام نور التعليمي مع بداية كل عام دراسي جديد يتطلب تحديث البيانات الخاصة بأولياء الأمور والمعلمين والطلاب من حيث كلمة المرور والبريد الإلكتروني.

كيفية تحديث رقم الجوال في نظام نور

وفر نظام نور إمكانية تحديث رقم الجوال في العام الدراسي الجديد لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب، كما إن نظام نور التعليمي مع بداية كل عام دراسي جديد يتطلب تحديث البيانات الخاصة من حيث كلمة المرور والبريد الإلكتروني، حيث ان النظام يحتاج إلى تحديث، عليك كتابة رقم هاتفك لكي تصلك رسالة خاصة بتحديث الحساب وبعد التحديث يمكن لأي مستخدم أن يقوم بالدخول:

الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني. ثم إدخال اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور وإدخال رمز التحقق. النقر على تسجيل الدخول. بعد ذلك أدخال رقم الهوية واسم المستخدم وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني والهاتف الجوال. النقر على “تعديل”. تحديث رقم الجوال. النقر على علامة صح.

تحديث البريد الإلكتروني في نظام نور

الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني. كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة السر وإدخال رمز التحقق المرئي بدقة. الضغط على تسجيل الدخول. الانتقال إلى البيانات الشخصية. الضغط على كلمة تعديل. تعديل البريد الإلكتروني. الضغط على علامة صح لتتحول إلى اللون الأخضر.

كيفية التسجيل في نظام نور

أتاحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بإمكانية التسجيل إلى النظام للطلاب والمعلمين الجدد وأولياء الأمور الذين فقدوا حساباتهم ولا يمكنهم استعادتها:

يتم الولوج إلى موقع نظام نور الالكتروانى.

ثم ننقر على دخول جديد في النظام.

ثم كتابة المعلومات الشخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات الشخصية.

تحديد واختيار صلة القرابة بالطالب.

ننقر على زر التسجيل.

تغيير كلمة المرور في نظام نور 1443

الدّخول إلى منصّة نظام نور . النّقر على خيار (هل نسيت كلمة السر) أو (forget your password). إدخال رقم الهوية الوطني التي يحملها السيّد ولي الأمر. ثم إدخال رمز التحقق المرئي والنّقر على التالي. يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بولي الأمر. الضّغط على الرسالة القادمة عبر نظام نور الإداري على البريد الالكتروانى. بعد ذلك النّقر على استعادة كلمة المرور وإعادة تعيين كلمة المرور الخاصّة بولي الأمر. إدخال كلمة سرّ قويّة وجديدة، ثمّ نقوم على تأكيد الكلمة بإدخالها مرّة أخرى. وأخيرا النّقر على خيار (حفظ).

والجدير بالذكر قد أكدت وزارة التعليم علي ضرورة الدخول لتحديث رقم الجوال وذلك للتمكن من الحصول علي بيانات جديدة من أجل دخول منصة مدرستي الإلكترونية التي وفرتها الوزارة من أجل التعليم عن بعد التي استفاد منها الجميع في المملكة، لم تكتفي الوزارة بخدمة رصد وتقديم نتائج الاختبارات عن طريق نظام نور بل أضافت خدمة أخرى وهي عرض الجداول الدراسية وجداول الاختبارات لكافة المراحل التعليمية.