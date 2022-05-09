نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 3 مليون ريال جمّع التزاماتك مع بنك الرياض واحصل علي المميزات تعرّف علي التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل 3 مليون ريال هو أحد أهم المنتجات التمويلية المقدمة من بنك الرياض لعملائه حتي في وجود التزامات وأقساط شهرية مع جهات أخري, ويعّد بنك الرياض هو أحد أهم البنوك والمصارف بالمملكة العربية السعودية والذي يقدم العديد من الحلول التمويلية للعملاء من خلال توفير المنتجات التمويلية المختلفة التي تتناسب مع مشكلات العملاء. فمن هذه المنتجات التمويلية ما يخص التمويلات الشخصية مثل التمويل الشخصي بقيمة 300 ألف ريال سعودي, كما أنه أيضا في مجال السيارات فيقوم البنك بتقديم منتجات تمويلية وحلول للعملاء الراغبين في شراء سيارات حديثة مثل تمويل الرياض الشخصي بقيمة 500 ألف ريال سعودي, كما أنه يقوم بتوفير العروض المختلفة علي مدار العام ومنها عرض راتبك راتبين من بنك الرياض. وفيما يلي سيتم التطرق إلي منتج تمويلي جديد من بنك الرياض وهو تمويل شخصي 3 ملايين ريال وما هو هذا البرنامج وتفاصيل الاشتراك فيه خلال السطور القليلة القادمة.

تمويل 3 مليون ريال من بنك الرياض

أوضح بنك الرياض عن أحد برامجه وهو برنامج توحيد الالتزامات مع بنك الرياض وهو عبارة عن برنامج تمويلي يتم فيه توحيد كافة الالتزامات الخاصة بالعميل ودمجهم في قسط واحد وسط العديد من المميزات, ولكن وضع البنك بعض الأحكام والشروط والضوابط من أجل الاشتراك في البرنامج.

مميزات برنامج توحيد الالتزامات من بنك الرياض

هناك العديد من المميزات التي أعلن عنها بنك الرياض عند الاشتراك في برنامج وحّد الالتزامات من بنك الرياض وهي كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما أعلنت جهات الاختصاص من البنك.

تمويل كبير يصل إلي 3 ملايين ريال سعودي للجهات المعتمدة من البنك ولا يتعدي 500 ألف ريال سعودي للجهات الغير معتمدة.

أقساط شهرية مريحة جداً تصل إلي 60 شهراً.

يمكن القيام بسداد أقساط شهرية خاصة بالعميل لدي بنوك أو شركات تمويل أخري من تمويلات (شخصية – عقارية – سيارات – …..).

هامش الربح تنافسي جداً.

السرعة في إنهاء الإجراءات.

يتعامل البنك في هذا البرنامج مع جميع القطاعات ( خاص – حكومي – شبه حكومي – العسكريين – الشركات الكبري بالسعودية – …).

البرنامج متاح للمتقاعدين.

في حالة الوفاة لا قدّر الله فيتم إعفاء الورثة من باقي الأقساط الشهرية.

البرنامج متاح لدي الشركات المعتمدة والغير معتمدة.

شروط الاشتراك في برنامج توحيد الالتزامات

أعلن بنك الرياض عن بعض الشروط والضوابط والأحكام للاشتراك في البرنامج وهي كالتالي:

التمويل متاح للعملاء السعوديين فقط.

ألا يقل عمر العميل عن 18 عام.

أقل حد للتمويل هو 10,000 آلاف ريال سعودي للعملاء لدي الجهات الغير المعتمدة ولا عن 5,000 ألاف ريال لدي الجهات معتمدة.

يتم حساب الحد الأدنى لصافي الراتب الشهري حسب القطاع (الخاص – الحكومي).

تحويل الراتب إلي بنك الرياض لدي نظام سريع شرط أساسي للاشتراك في البرنامج.

كما يمكن القيام بالتقديم للحصول علي التمويل من خلال التكرم بزيارة أحد فروع البنك أو التقديم إلكترونياً من خلال الدخول إلي الصفحة الإلكترونية الرسمية لبنك الرياض.