التسجيل في تطبيق سكني المطور الخطوات المطلوبة للتسجيل وأهم خدمات التطبيق. حيث تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية واحداً من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. فيعتبر برنامج سكني هو أداة هامة لمساعدة الأسر ذات الدخل الضعيف أو المحدود حتى يتمكنوا من توفير وحدة سكنية مناسبة. كما تعمل الحكومة السعودية من أجل الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل الذي يحدث في العالم. وتحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى الشكل الرقمي الإلكتروني. وذلك من أجل تخفيف الإزدحام وأيضاً تقليل انتشار العدوى والفيروسات. كما تعمل الخدمات الإلكترونية إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين أيضاً. ولذلك تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية تطبيق سكني. والذي سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التسجيل في التطبيق وكذلك أهم الخدمات التي يقدمها للمستفيدين. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط دعم سكني الجديدة الضمان الاجتماعي وأهم الأوراق والخطوات المطلوبة للتقديم على الدعم.

التسجيل في تطبيق سكني المطور

يعمل برنامج دعم سكني التي تقدمه وزارة الإسكان السعودية على تقديم مختلف الحلول السكنية التي تساعد الأسر ذات الدخل المحدود إلى إمتلاك وحدة سكنية مناسبة. كما قامت الوزارة بتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين وذلك من خلال تقديم لهم تطبيق سكني. والذي يساعد في تسهيل عملية إمتلاك المستفيدين للوحدات السكنية. كما يعمل هذا التطبيق على توفير الوقت والجهد للمستفيدين وكذلك تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. كما يوفر هذا التطبيق للمستفيدين العديد من الخدمات والمزايا الهامة عند توافر بهم الشروط المطلوبة.

خطوات التسجيل في التطبيق

ولكي يتمكن المستفيد من الحصول على الخدمات التي يقدمها تطبيق سكني يجب القيام أولا بالتسجيل في التطبيق. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للتسجيل به كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بتطبيق سكني ثم كتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح ثم النقر على خيار تحقق كتابة باقي البيانات المطلوبة منك ثم رمز التفعيل تحديد الخدمة التي ترغب بها الموافقة على جميع الشروط والأحكام ثم الانتهاء من عملية التسجيل.

خدمات تطبيق سكني المطور