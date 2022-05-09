نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرض المؤجل الجسر من مصرف الراجحي احصل علي تمويل جديد أثناء التمويل الحالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرض المؤجل الجسر من مصرف الراجحي أحد أهم العروض المقدمة من مصرف الراجحي لعملائه القائمين بالحصول علي قرض شخصي بتحويل الراتب أو الحاصلين علي القرض بدون تحويل الراتب وكذلك القروض الإضافية والتي تساعد الحاصلين علي القروض الشخصية في الحصول علي مبالغ مالية أخري في حالة وجود التزامات طارئة أثناء سداد الأقساط أو تعذر السداد ، حيث سيتم شرح جميع ما هو متعلق بالقرض المؤجل من مصرف الراجحي من خطوات وشروط وأيضا سيتم التعريف بهذا المنتج المقدم من الراجحي خلال هذا المقال.

القرض المؤجل الجسر من مصرف الراجحي

القرض المؤجل من مصرف الراجحي, هو عبارة عن قرض يتم تمويل العميل المتعذر في دفع الأقساط في الوقت الحالي للقرض الشخصي.حيث يقوم المصرف بسداد القرض الشخصي عن العميل بمشاركة أحد الشركات والمؤسسات, مع تمويله بقرض شخصي أخر مؤجل ويلزمه بدفع أقساطه. حيث يتم ذلك عن طريق إمكانية الحصول علي تمويل إضافي جديد من مصرف الراجحي, يتم سداد أقساطه والتزاماته بعد الانتهاء من سداد آخر قسط في التمويل الحالي. وهو أحد أهم الحلول التمويلية في حالة وجود التزامات جديدة, وقد تم الاستفسار عن مدي جواز هذا النوع من القروض شرعاً وقد تمت الإجابة بأن هذا النوع مباح إن شاء الله.

حكم الشريعة الإسلامية في الحصول علي قرض المؤجل الجسر من مصرف الراجحي

اختلف الفقهاء و العلماء في حكم الشرع تجاه التمويل بالقرض المؤجل الجسر حيث منهم من أقر بحلاله و منهم من أقر بتحريمه.

شروط الحصول علي القرض جسر من مصرف الراجحي

ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم للحصول علي القرض عن 2,000 ألف ريال سعودي.

عن 2,000 ألف ريال سعودي. ألا يقل عمر المتقدم للحصول عليه عن 25 عاما .

ألا يقل عمر المتقدم ل لحصول علي القرض عن 56 عاما وقت التقدم للحصول عليه.

عن 56 عاما وقت التقدم للحصول عليه. عدم تقديم أكثر من طلبين في وقت واحد.

طرق الحصول علي قرض الجسر من بنك الراجحي

الطريقة الأولي : التوجه إل أقرب فرع لمصرف الراجحي وتقديم الأوراق و المستندات المطلوبة (سيتم شرحها فيمتا بعد).

الطريق الثانية: الدخول إلي موقع مصرف الراجحي الإلكتروني ومنها إلي التمويل الشخصي ثم إلي القرض المؤجل وإتباع الخطوات.

المستندات المطلوبة للحصول علي القرض

صورة واضحة من الهوية الشخصية علي أن تكون سارية.

مستند معتمد من جهة العمل بمفردات الراتب.

مستند به خطاب تعريف معتمد من المدير أو المسئول المباشر بالعمل.

مستند يفيد بتحويل الراتب الخاص بك إلي البنك.

ما هي المشكلات التي يواجهها العميل عند التقدم للحصول علي القرض المؤجل الجسر

شعر بعض العملاء ببعض المشكلات التي من الممكن أن يواجهها عند الحصول علي التمويل وهي كالتالي:

استقطاع أكثر من 1/3 الراتب الشهري.

ضرورة سداد علي الأقل 6 أشهر من أقساط التعاقد السابق كحد أدني.

هامش الربح علي المؤجل الجسر كبير بالنسبة للتمويلات الأخري.

كما أنه قد تم الإعلان عن إمكانية القيام بحساب عدد الأقساط الشهرية المتبقية وأيضا معرفة الأقساط الشهرية المستحقة إلكترونياً ودون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر أحد الفروع الخاصة بمصرف الراجحي عن طريق الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف و الدخول إلي الحقل الخاص بحاسبة القروض الشخصية وإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

ومما سبق يتضح حرص مصرف الراجحي الدائم والمستمر علي تقديم الحلول التمويلية من خلال تقديم المنتجات التمويلية المختلفة والمتنوعة للعملاء لكي تناسب احتياجاتهم والتزاماتهم المالية خلال فترات السداد المختلفة ومن هذه المنتجات التمويلية الشخصية التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بقيمة 3 ملايين ريال سعودي وذلك بضمان العقار بل أيضاً قام بإيجاد حلول تمويلية لمن يتعذر أثناء فترات سداد الأقساط من خلال القرض الشخصي المؤجل والذي تم شرح تفاصيله أعلاه.

وقد خصص مصرف الراجحي عددا من الأرقام لتسهيل التواصل مع العملاء في حالة طلب الاستفسار عن أي أمر متعلق بالقرض المؤجل جسر فيمكن الاتصال علي الأرقام التالية (00669443392000 – 0081241222 – 0081248880 ).

كما أن مصرف الراجحي قد أعلن أيضاً عن أن فترة السداد للقرض المؤجل الجسر لمدة (5) سنوات بإجمالي (60) شهراً كأحد المميزات الهامة التي يحتاج ويسعى إليها العملاء وهي أحد المميزات الهامة التي تعطي أنظمة سداد إمكانية السداد علي فترات كبيرة تلائم العديد من العملاء و طبقا لالتزاماتهم المالية المختلفة خلال الشهر.

ويعد مصرف الراجحي أحد أهم البنوك التي تقدم العديد من الخدمات منها الراجحي مباشر للأفراد وهو عبارة عن خدمة إلكترونية يقدمها المصرف لعملائه ويمكنهم من القيام بمتابعة كافة التفاصيل حساباتهم البنكية المختلفة وإجراء عمليات بنكية مختلفة وكذلك التحويل بين الحسابات البنية المختلفة في سهولة ويسر ودون الحاجة إلي الذهاب إلي أحد مقرات المصرف وبمنتهي الأمان.

كما أنه تم الإعلان عن إمكانية القيام بفتح حساب ثاني للعملاء بمصرف الراجحي وذلك بتحضير صورة ضوئية واضحة من الهوية الشخصية علي أن تكون سارية الصلاحية أو وجود إقامة سارية الصلاحية للعملاء المقيمين بالمملكة العربية السعودية والتوجه إلي أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي المنتشرة والموجودة بكافة أنحاء الملكة وإنهاء كافة الإجراءات.

وكذلك تسعي البنوك الأخري بالمملكة العربية السعودية لدعم العديد من الفئات الأخري والتي تستحق الدعم من الأسر الأكثر احتياجاً بالمملكة فقد أتاح بنك التنمية الاجتماعية السعودي قرض بقيمة (60) ألف ريال سعودي بدون فوائد وسط العديد من الامتيازات من الدفعات المقدمة وكذلك أنظمة سداد غاية في الراحة لدي العملاء من خلال أقساط شهرية تصل إلي 60 شهر.

وبهذا نكون قد أتممنا كافة التفاصيل الخاصة بكيفية الحصول علي القرض المؤجل جسر المقدم من مصرف الراجحي وماهي الشروط وكيفية التقديم , كذلك تم الإرشاد عن رأي الإسلام في الحصول علي القرض بهذه الطريقة كما انه تم الإعلان عن أحد المنتجات الأخري الجديد من بنك التنمية الاجتماعية وهو قرض بملغ 60 ألف ريال سعودي.