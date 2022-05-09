حجز موعد بمكتب العمل السعودي ورقم التواصل

حجز موعد بمكتب العمل، حيث يتم حجز موعد بمكتب العمل السعودي إلكترونياً قبل الذهاب إلى زيارة أي من فروع المكتب المتوفرة في جميع مدن المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الموارد البشريّة بتوفير هذه الخدمة من أجل تسهيل جميع المعاملات علي جميع المواطنين بدلاً من الذهاب إلى مقرات العمل، وهو الأمر الذي يعمل علي تقليل التكدس بمكاتب العمل وتوفير الوقت والجهد، كما قامت الوزارة بتوفير عدد هائل من الخدمات الإلكترونية التي تخص مكتب العمل مثل الاستعلام عن رقم السداد الإلكتروني وإنهاء معاملات إدارية مختلفة، وغيرها من الخدمات الأخري، وسوف نوضح لكم بالخطوات طريقة حجز موعد بمكتب العمل.

حجز موعد بمكتب العمل

يوجد العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يرغبون في حجز موعد بمكتب العمل من أجل إنهاء معاملات مختلفة خاصة بهم، وقد توضيح طريقة حجز الموعد من خلال هذه الخطوات:

يجب الدخول لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية من ذلك الرابط: تسجيل دخول.

النقر علي تبويب الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

يجب تسجيل جميع المعلومات المطلوبة من المنصة من أجل تسجيل الدخول في المنصة ثم النقر على تسجيل الدخول.

يتم كتابة رمز التأكيد الذي يتم إرساله إلى رقم الجوال ثم تحديد الاختيار على (تسجيل الدخول).

الضغط على أيقونة الموعد الإلكتروني من قائمة الخدمات بأعلي الموقع.

تحديد الاختيار علي خدمة (حجز المواعيد العامة) ثم تسجيل كافة المعلومات المطلوبة حتي يتم حجز الموعد.

النقر على تأكيد (حجز الموعد) بعد الانتهاء من جميع الخطوات التي تطلبها المنصة.

رقم الاتصال بمكتب العمل

مكتب العمل السعودي قد عمل علي توفير الرقم الموحد الخاص به وهو 19911 من أجل استقبال كافة الاتصالات المجانية من جانب المواطنين بغرض الحصول على كافة الإجابات التي تناسب جميع الاستفسارات والأسئلة الخاصة بهم، كما أن هناك أكثر من طريقة لوسائل التواصل مع مكتب العمل والتي من خلالها يستطيع استخدامها من أجل تقديم الشكاوى المختلفة أو من أجل طرح الأسئلة لمكتب العمل السعودي، حيث يمكن التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني التالي [email protected] الذي تم إعداده من أجل التواصل مع مكتب العمل في أي وقت.