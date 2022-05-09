رابط تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية 1443

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية على محرك البحث “جوجل”، ولا شك أن برنامج حساب المواطن أصبح من أبرز برامج الدعم التي تقف بجانب المواطن السعودي في السنوات الأخيرة حيث أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لكي تقدم من خلاله مساعدات مالية إلى المواطنين المستحقين والمستوفين للشروط حتى تتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه لتتحمل عنهم بعض الأعبء المادية التي نتجت عن لظروف الإقتصادية الأخيرة والتي نتجت عنها ارتفاع في معظم أسعار السلع الأساسية، ونكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية تسجيل الدخول إلى حساب المواطن بإستخدام رقم الهوية الوطنية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، فإلى نص المقال.

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية

يسألنا الآلاف من المواطنين السعوديين عن كيفية تسجيل الدخول في برنامج حساب المواطن ونوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لتسجيل الدخول فقط اتبع الآتي:

التواصل مع حساب المواطن

يجب أن تتوفر عدة شروط في المواطن السعودي الراغب في الحصول على المساعدات المادية أولها أن يكون لديه الجنسية السعودية وألا يزيد دخله الشهري عن الحد المانع للإستحقاق ولا يقل عمره عن 18 عام، ويُمكنكم التواصل مع برنامج حساب المواطن عبر أكثر من طريقة ونوضح لكم كافة الطرق للتواصل كالتالي:

أولاً يُمكنكم التواصل مع البرنامج عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للبرنامج على الإنترنت.

ثانياً أوالتواصل عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ثالثاً عبر الإتصال برقم البرنامج المجاني 19912.

وفي نهاية مقالنا نود أن نكون قد قدمنا لكم مقال مُفصل عن هذا الموضوع الهام ونرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، فقد وضحنا لكم الخطوات اللازمة لتسجيل الدخول إلى برنامج حساب المواطن وكيفية التواصل معه، ولأي سؤال أو استفسار يُمكنكم ترك تعليق بالأسفل وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن