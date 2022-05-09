انت الان تتابع خبر لن تصدق .. هبوط حاد لأسعار العقارات في السعودية وهذا هو السبب المفاجئ! (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف المتخصص السعودي في التمويل والاستثمار العقاري الدكتور سعيد القحطاني عن توقعه لانخفاض مؤشر العقارات السكنية بنسبة 25% وذلك عقب رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي السعودي.

ونشر القحطاني في سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر: في سنة 2016 انخفض مؤشر العقارات السكنية بالرياض بنسبة 25% عندما ارتفعت تكلفة التمويل ب 1.8% أو (180 نقطة) خلال 3 سنوات.

واضاف : في 2016 بدأ الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لسحب السيولة الزائدة، فارتفعت تكلفة التمويلات في السعودية. فدخلنا في موجة تصحيحية انخفض فيها العقار ب 25% تقريباً حتى 2019.

انخفاض التمويل العقاري في السعودية

وتابع : بعد ارتفاعات متواصلة في أسعار الفائدة في السوق الأمريكي، حصلت مشكلة خطيرة في السيولة في السوق الريبو الأمريكي وتزامن معها وباء كورونا فقرر الفيدرالي مرة أخرى بتحفيز الاقتصاد الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة مرة إلى مستويات صفرية، وبالتالي انخفضت تكلفة التمويل العقاري في السعودية مرة أخرى، مع البداية الفعلية لبرنامج الإسكان للدعم السكني. فكان دخول السوق العقاري في الموجة الثانية من ارتفاع الأسعار من 2019 إلى اليوم.

0⃣ في دراسة قمت فيها ببناء المؤشر العقاري السكني لمدينة الرياض لأول مرة خلال 11 سنة الماضية.في عام 2016 أنخفض مؤشر العقارات السكنية بالرياض بنسبة 25% عندما ارتفعت تكلفة التمويل ب 1.8% أو (180 نقطة) خلال 3 سنوات.