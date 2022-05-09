تجديد جواز السفر السعودي بمنصة أبشر ورسوم التجديد

تجديد جواز السفر السعودي، حيث تعد منصة أبشر من بين أهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السُّعُودية، والتي من خلالها يتم تقديم الكثير من الخِدْمَات التي بدورها تسهل الإجراءات والمعاملات على جميع المواطنين في المملكة، ومن أهم هذه المعاملات هي خدمة تجديد جواز السفر السعودي حيث يهتم العديد من المواطنين في المملكة من أجل تجديد جواز السفر الخاصة بهم، حتي يتمكنوا من السفر بشكل مستمر سواء ذهاباً أو إياباً من وإلى المملكة العربية السُّعُودية، سواء كان السفر بغرض السياحة الداخلية أو الخارجية أو لأي غرض آخر، وسوف نوضح لكم خطوات وطرقة تجديد جواز السفر السعودي بمنصة أبشر الإلكترونية.

تجديد جواز السفر السعودي

يستطيع أي مواطن سعودي أن يقوم بتجديد السفر السعودي الخاص بهم من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول إلى منصة أبشر من خلال الرابط التالي/ تسجيل دخول.

النقر علي الدخول من بوابة أفراد.

النقر علي تبويب (الخِدْمَات الإلكترونية).

من بين الخِدْمَات المعروضة يتم الاختيار علي خدمة (تجديد الجوازات).

النقر علي (جواز السفر أو خدمة إصدار).

يجب كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال البيانات المطلوبة سواء باللغة العربية أو باللغة الانجليزية.

رفع الصور والمستندات التي تطلبها المنصة من أجل التجديد.

سداد رسوم تجديد جواز السفر المحددة من جانب المنصة.

تحديد اسم المدينة المقيم بها الشخص.

ثم النقر علي تبويب (تجديد).

مستندات مطلوبة لتجديد جواز السفر

يوجد بعض المستندات التي يجب تقدميها وتوفيرها خلال مدّة التقديم علي طلب تجديد جواز السفر، ومن أبرز هذه المستندات ما يلي:

صورة واضحة الهُوِيَّة الوطنية.

عدد 2 صورة شخصيتين حديثتين بمقاس 4*6 بخلفية بيضاء.

اصل بطاقة العائلة مع صورة منها.

ملئ نموذج تجديد جواز السفر.

ما هي رسوم تجديد جواز السفر السعودي؟

حددت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السُّعُودية الرسوم الخاصة بتجديد جواز السفر السعودي، حيث يتم تجديد جواز السفر لمدة خمس سنوات برسوم 300 ريال سعودي، فيما يتم تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات 600 ريال سعودي، علي أن يتم تجديد مدة الجواز وفق رغبة كل شخص على حدة.