نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20,000 للسعودي والمقيم بالتقسيط على 36 شهر وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حصلت شركة اليسر للتمويل بالمملكة على أهتمام العديد من العملاء المختلفة الجنسيات بسبب العروض المقدمة لهم حيث وفرت للجميع قرض شخصي فوري اونلاين من السهل الحصول عليه بعد توفير جميع الضوابط والشروط والسياسات الخاصة بالشركة حيث لابد من معرفة الحد الأدنى للراتب ومعرفة مدى التمويل المسموح بيه للعميل المتقدم السعودي والمقيم قبل التقديم من أجل الحصول على الموافقة الفورية اللازمة وسوف تستعرض اليوم من خلال موقع ثقفني كافة التفاصيل الخاصة بتلك التمويل.

20,000 للسعودي والمقيم من شركة اليسر بالسعودية

من أهم المزايا التي يبحث عنها المواطن السعودي وكذلك المقيم هو الحصول على تمويل شخصي بدون أى ضمانات وأيضاً الحصول على مبلغ تمويلي يتناسب مع حجم احتياجات العملاء وصمم هذا التمويل بمميزات تواكب احتياجات العملاء ومن بين تلك المميزات ما يلي

من أهم مزايا التمويل الشخصي من اليسر أنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية عند التقديم.

كما يتميز أيضاً تمويل شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أجور وكالة.

كما يستطيع المتقدم أيضاً من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 3 سنوات.

المواطن السعودي يستطيع أن يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 20,000 ريال بدون كفيل.

كما يستطيع المتقدم الغير سعودي من الحصول على تمويل بقيمة 10،000 ريال سعودي بدون كفيل.

طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر للتمويل

يستطيع العميل السعودي وأيضاً المقيم طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر وبعد الإطلاع على التفاصيل التمويل يمكن العميل طلب التمويل من خلال الدخول على طلب التمويل.

شروط التمويل الشخصي من شركة اليسر

هناك عدد من الشروط التي لابد من توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون العميل طالب التمويل على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60 عام.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية

عند الرغبة في طلب التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية يمكن الحصول على التمويل بأسرع وقت ولكن هناك بعض المستندات المطلوبة لطلب التمويل