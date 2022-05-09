عروض تويوتا تقسيط كامري 2022 ثالث أفضل سيارة عائلية في العالم بدون مقدم

تعتبر تويوتا كامري 2022 ثالث أفضل سيارة عائلية في العالم لعام 2021-2022 وفقًا لنتائج دراسة أمريكية. يأتي هذا بالرغم من أن كامري تتميز بشكل عام بمقصورة أكثر رقيًا ، مع مظهر وإحساس أكثر فخامة . كما توفر Camry شاشة عرض على الزجاج الأمامي ومقاعد أمامية جيدة التهوية وعجلة قيادة قابلة للتدفئة. ومع كل ذلك فقد حلت كامري في المرتبة الثالثة بعد كل من هوندا اكورد 2022 التي جاءت في المركز الأول . فيما كان المركز الثاني من نصيب Mazda6 موديل 2021. أما المركز الرابع فكان من نصيب هيونداي سوناتا 2022.

لماذا تقدمت هوندا اكورد 2022 ؟

من ناحية الأداء ، فإن هوندا اكورد 2022 تقدم 3 خيارات للمحرك رباعي الاسطوانات. الأول بسعة 1.5 لتر وبقوة 192 حصانًا فيما يأتي المحرك الثاني بسعة 2.0 لتر وبقوة 252 حصانًا. أما المحرك الثالث فهو محرك هجين بقوة 212 حصانًا. كما أن المقصورة الداخلية وصندوق الأمتعة في أكورد أوسع من كامري، حيث يبلغ إجمالي حجم الركاب في اكورد 105.6 قدمًا مكعبًا وسعة شحن صندوق الأمتعة تبلغ 16.7 قدمًا مكعبًا. كما تتميز المقصورة الداخلية أيضًا بجودة عالية ، مع ميزات متميزة مثل المقاعد القابلة للتهوية والتدفئة، ونظام التحكم في المناخ ثنائي المنطقة ، وشاحن الهاتف اللاسلكي ، وفتحة السقف الكهربائية بلمسة واحدة ، ونظام المعلومات والترفيه بشاشة لمس سهلة الاستخدام.

مزايا تويوتا كامري 2022

هذا التصنيف لا ينقص بطبيعة الحال من مكانة تويوتا كامري 2022 لتتفوق على سيارة عالية الجودة مثل هوندا أكورد 2022 في قائمة الولايات المتحدة لأفضل السيارات متوسطة الحجم لعامي 2021 و 2022. وفقًا للتصنيف فإن كامري 2022 مريحة وتأتي مع الكثير من ميزات الأمان والإعلام والترفيه سهلة الاستخدام.”وبالرغم من أهمية التصنيف بالنسبة للمستهلكين في أمريكا فإن الجانب الإيجابي في صالح كامري أنها لا تزال تتصدر المبيعات. وخلال الشهور الماضية تفوقت Camry تتصدر Accord في إجمالي مبيعات السيارات بهامش كبير ، لذلك يجب على Accord أن تبذل الكثير من الجهد حتى تتمكن من اللحاق بالكامري.

عروض تويوتا تقسيط كامري بدون مقدم

تقدم تويوتا جميل عروض تقسيط السيارات الجديدة ومن بينها تقسيط كامري 2022. يبدأ قسط تويوتا كامري موديل 2022 عند 1631 ريال للفئة الأساسية LE سعة 2.5 لتر. التقسيط يتم بدون دفعة مقدمة على 60 شهرًا مع سداد باقي الثمن عند نهاية المدة.