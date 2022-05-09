وزارة الحج تعلن موعد انتهاء تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أن موعد انتهاء تأشيرة العمرة لجميع القادمين من الخارج سيكون يوم 30 من شوال 1443، وسيتم وقتها إغلاق جميع التطبيقات التي تعمل على إصدار تاريخ العمرة، وذلك في إطار موسم الحج لهذا العام، وأعلنت أن انتهاء موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة سيكون موعد انتهائه يوم الثلاثين من شهر شوال الجاري، ويمكن التسجيل في تلك المدة للالتحاق بموسم الحج 1443.

المهلة المحددة لإصدار تصاريح العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للدخول إلى الحرمين الشريفين، يتم تحديدها بمدة 10 أيام من وقت إصدار التصاريح، وأعلنت ان جميع الحجاج القادمين من الخارج يجب عليهم تسجيل شهادة التطعيم الخاصة على المنصة المخصصة لتلك المهمة، وذلك قبل دخول المملكة العربية السعودية، وبعد الدخول إلى تطبيقات توكلنا واعتمرنا، ستقوم شركة العمرة بإصدار جميع التصريحات المطلوبة، وفقا لما ذكرته وزارة الحج والعمرة، ويطبق هذا القرار على جميع القادمين من الخارج بداية من صدور تاريخ القرار.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة العمرة 1443

يوجد عدد من الخطوات يجب اتباعها للاستعلام عن تأشيرة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

يجب على الشخص الذي يريد الاستعلام أن يدخل على الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة.

ثم يضغط مباشرة على خدمة الاستعلام عن التأشيرة.

ثم يضغط على الدخول لخدمة طلب الاستعلام.

ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة أبدأ الخدمة.

ويقوم المتقدم بعد ذلك بكتابة رقم جواز السفر والجنسية.

ثم في النهاية يضغط على استعلام.

عدد حجاج هذا العام 1443

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق خلال موقعها الرسمي على الانترنت، إعلان ينص على رفع عدد حجاج الموسم لهذا العام إلى مليون حاج داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ويأتي هذا العدد في إطار الحرص الشديد من قبل خادم الحرمين الشريفين على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك ضوابط وضعتها وزارة الحج والعمرة وهي: