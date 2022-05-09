نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جديد” سعر البنزين الجديد في السعودية المُعلن من شركة ارامكو وفقاً لتحديث شهر مايو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الاعلان رسميا عن سعر البنزين الجديد في السعودية من قبل عملاق النفط السعودي، والتي تعتبر من أكبر وأهم شركات البترول داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بنشر جدول أسعار البنزين في السعودية بشكل شهري، وذلك بعد عمل مراجعة دورية للأسعار الخاصة بكل شهر وفقا للعديد من العوامل والتي يأتي في مقدمتها الاحوال الاقتصادية العالمية وسعر برميل النفط عالميا وسعر الدولار وغيرها.

سعر البنزين الجديد في السعودية

ألاف من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يهتمون بمعرفة سعر البنزين الجديد في السعودية، الذي يتم تغيره من قبل أرامكو بشكل شهريوفقا لتغيير الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الدولار كما ذكرنا في السطور السابقة، وتعلن شركة أرامكو التسعيرة الجديدة للبترول ومشتقاته في يوم 10 من الشهر الميلادي، ليتم العمل بها فعليا في اليوم الحادي عشر من الشهر نفسه، وحرصا من الحكومة السعودية بالتعاون مع أرامكو على مصلحة المواطن السعودي، تحرصعلى إرسال فرق تفتيش مفاجأة لمحطات الوقود، للتأكد من صحة وسلامة البنزين وعدم التزوير في مصدرة او التلاعب في التسعيرة المعلن عنها.

اعلان سعر البنزين الجديد في السعودية

وفي السياق ذاته يتوقع بعض الخبراء أن يكون هناك زيادة في سعر البنزين الجديد في السعودية، خلال شهر مايو نتيجة ارتفاع الدولار، ومن الجدير بالذكر أنه خفضت السعودية أسعار النفط لعملائها في آسيا، حيث تُلقي الإغلاقات الناتجة عن انتشارفيروس كورونا في الصين بظلالها على حالة الطلب، فضلا عن عدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية، كما ترسل السعودية أكثر من حوالي 60% من صادراتها من النفط الخام إلى قارة آسيا، وبالأخص إلى الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية.

ووفقا اما صدر عن وكالة “بلومبرج” للأنباء، فإنه قد خفضت أرامكو أسعارها للمرة الأولى خلال أربعة أشهر، حيث خفضت الشركة سعر بيع خامها الرئيسي “العربي الخفيف” لشحنات الشهر الجاري إلى آسيا إلى ما يقرب من 40ر4 دولار للبرميل مقابل علاوة بـ35ر9 دولار في مايو.