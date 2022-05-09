نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط تجديد جواز السفر السعودي 1443 عبر بوابة أبشر والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات وشروط تجديد جواز السفر السعودي هناك الكثير من المواطنين الذين يبحثون عن خطوات تجديد جواز السفر السعودي وهذا لكى يتمكن المواطنين بالذهاب والعودة إلي المملكة العربية السعودية سواء كان الغرض من السفر هو الدراسة أو للسياحة، ولذلك وضعت الجوازات السعودية شروط خاصة لقبول طلب تجديد جواز السفر حيث يستمر جواز السفر لمدة من 5 سنوات إلي 10 سنوات، وتسهيل على المواطنين وضعت الحكومة السعودية منصة أبشر الإلكترونية لكى يستطيع المواطنين تفعيل الخدمات مثل تجديد جواز السفر وسنقدم لكم هذا بالتفصيل مع توضيح الأوراق المطلوبة.

طريقة تجديد جواز السفر السعودي عبر بوابة أبشر الإلكترونية

يمكنك من خلال بوابة أبشر الإلكترونية تجديد جواز السفر السعودي سواء كان مواطن أو مقيم وخطوات التجديد جواز السفر هي:

في البداية قم بالتوجه إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك قم بتحديد أبشر وزارة الخارجية السعودية.

ثم قم بالنقر على أيقونة تجديد الجوازات.

قم بالنقر على أيقونة جواز السفر أو خدمة إصدار.

بعد ذلك قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

على الفور سيتم انتقالك إلى صفحة الجوازات.

قم بإدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وباللغة الانجليزية.

ثم قم برفع الصور والمستندات المطلوبة لتجديد جواز السفر.

بعد ذلك قم بدفع رسوم تجديد جواز السفر، واختيار المدنية المقيم بداخلها.

ثم النقر على تجديد.

شروط تجديد جواز السفر السعودي

لقد وضعت الجوازات السعودية بعض الشروط لتجديد جواز السفر وهي:

دفع رسوم خدمة التجديد.

يشترط تسديد كافة المخالفات المرورية المسجلة بأسم المتقدم.

أن يكون المتقدم داخل المملكة العربية السعودية أثناء تجديد الجواز.

وجود بصمة وصورة للمتقدم.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتجديد جواز السفر

لابد من إحضار بعض الأوراق والمستندات لتجديد جواز السفر والأوراق هي:

صوره من الهوية الوطنية.

2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

صورة وأصل من بطاقة العائلة.

ملء استمارة بيانات تجديد جواز السفر وإدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية والإنجليزية.

رسوم تجديد جواز السفر السعودي

يتم تجديد جواز السفر السعودي لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات ولكل منها رسوم خاصة وهي: