جدول اسعار البنزين بالسعودية لشهر مايو 2022 ارامكو

في بداية كل شهر ميلادي جديد يتابع الكثيرون تغير أسعار البنزين ومشتقاته عالميا ومحليا في البلد التي يقيمون إليها سواء دولياً أو عربياً، وذلك لما لسعر البنزين من أهمية وتأثير مباشر على حياة الناس وزيادة أسعار السلع أو انقاصها والتحكم في أسعار الذهب والمواصلات والتكلفة والنفقات للعديد من الأمور، وفي هذا المقال نوافيكم بكافة التفاصيل حول أسعار البنزين ومشتقاته لشهر مايو الجاري لعام 2022.

سعر البنزين في السعودية

يتأثر سعر البنزين مؤخرا بعدة عوامل خارجية تؤثر على تغيير أسعاره على سبيل المثال تأثر البنزين مؤخرا بالحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض قيمة الدولار والذهب وعدة عوامل أخرى أدت لزيارة أسعاره مؤخراً مما أثر على ارتفاع أسعار الكثير من السلع الأخرى تباعاً.

جدول اسعار البنزين بالسعودية لشهر مايو 2022

قامت شركة أرامكو السعودية بتثبيت سعر لتر البنزين حالياً لفترة زمنية قادمة، حيث شهد البنزين ومختلف مشتقاته الأخرى ثبات حالي في اسعاره بعد الارتفاع الأخير.

سعر البنزين اليوم في السعودية

يستقر حاليا سعر البنزين من نوع بنزين 91 في الوقت الراهن عند سعر 2.18 ريال سعودي لكل واحد لتر، أما بنزين 95 فأيضا يشهدا ثباتاً نسبياً في السعر بقيمة 2.33 ريال لكل لتر.

أسعار الديزل والكيروسين في السعودية اليوم

كذلك يشهد الديزل نفس حالة الاستقرار وثبات السعر فيستقر السعر لعدة أيام عند 0.63 للتر الواحد، بينما يسجل الكيروسين اليوم في المملكة العربية السعودية سعر 0.75 ريال سعودي للتر الواحد.

سعر الغاز المسال اليوم في السعودية

الغاز المسال أحد أهم مشتقات البترول وله العديد من الاستخدامات الصناعية المختلفة ويشابه سعر لتر الغاز المسال اليوم نفس أسعار لتر الكيروسين حيث يسجل 0.75 ريال لكل لتر.

مستقبل أسعار البنزين مؤخرا

يرى الخبراء أن المملكة العربية السعودية تحاول النهوض بعد التعثرات الاخيرة في المجالات التجارية والصناعية وتحاول التخلص من آثار الكساد الاقتصادي والحرب الجارية بين بعض البلاد والتي أثرت على حركة التصدير للبنزين ومنتجات البترول والنفط وقد تأثرت شركة ارامكو مؤخراً بشكل كبير بغلق باب الاستيراد والتصدير والحظر وتحاول الآن جاهدة استعادة نشاط السوق وعودة الحياة الاقتصادية لصورتها العادية قدر الامكان.

حتى الان لم تقوم شركة ارامكو بتحديث جدول اسعار البنزين لشهر مايو، شاركونا بتوعاتكم لاسعار البنزين الجديدة لهذا الشهر.