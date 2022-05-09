نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول اسعار البنزين بالسعودية لشهر مايو 2022 ارامكو في المقال التالي
في بداية كل شهر ميلادي جديد يتابع الكثيرون تغير أسعار البنزين ومشتقاته عالميا ومحليا في البلد التي يقيمون إليها سواء دولياً أو عربياً، وذلك لما لسعر البنزين من أهمية وتأثير مباشر على حياة الناس وزيادة أسعار السلع أو انقاصها والتحكم في أسعار الذهب والمواصلات والتكلفة والنفقات للعديد من الأمور، وفي هذا المقال نوافيكم بكافة التفاصيل حول أسعار البنزين ومشتقاته لشهر مايو الجاري لعام 2022.
سعر البنزين في السعودية
جدول اسعار البنزين بالسعودية لشهر مايو 2022
سعر البنزين اليوم في السعودية
يستقر حاليا سعر البنزين من نوع بنزين 91 في الوقت الراهن عند سعر 2.18 ريال سعودي لكل واحد لتر، أما بنزين 95 فأيضا يشهدا ثباتاً نسبياً في السعر بقيمة 2.33 ريال لكل لتر.
أسعار الديزل والكيروسين في السعودية اليوم
كذلك يشهد الديزل نفس حالة الاستقرار وثبات السعر فيستقر السعر لعدة أيام عند 0.63 للتر الواحد، بينما يسجل الكيروسين اليوم في المملكة العربية السعودية سعر 0.75 ريال سعودي للتر الواحد.
سعر الغاز المسال اليوم في السعودية
الغاز المسال أحد أهم مشتقات البترول وله العديد من الاستخدامات الصناعية المختلفة ويشابه سعر لتر الغاز المسال اليوم نفس أسعار لتر الكيروسين حيث يسجل 0.75 ريال لكل لتر.
مستقبل أسعار البنزين مؤخرا
يرى الخبراء أن المملكة العربية السعودية تحاول النهوض بعد التعثرات الاخيرة في المجالات التجارية والصناعية وتحاول التخلص من آثار الكساد الاقتصادي والحرب الجارية بين بعض البلاد والتي أثرت على حركة التصدير للبنزين ومنتجات البترول والنفط وقد تأثرت شركة ارامكو مؤخراً بشكل كبير بغلق باب الاستيراد والتصدير والحظر وتحاول الآن جاهدة استعادة نشاط السوق وعودة الحياة الاقتصادية لصورتها العادية قدر الامكان.
حتى الان لم تقوم شركة ارامكو بتحديث جدول اسعار البنزين لشهر مايو، شاركونا بتوعاتكم لاسعار البنزين الجديدة لهذا الشهر.
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