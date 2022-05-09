موافقة فورية 100 ألف ريال بالتقسيط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب عبر شركة البيت الأهلي

متاح في السعودية التمويل الإستهلاكي لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين في أراضي المملكة بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية وبدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد مرنة للجميع حتى 5 سنين كما أمتاز التمويل متفق مع الشريعة والدين الإسلامي في السعودية ولكن يحتاج التمويل الشخصي عبر شركة البيت الأهلي للتمويل توفير جميع الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للحصول على تمويل بموافقة فورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري بهامش ربح منافس لجميع العملاء في السعودية عبر شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية في عام 1443.

كافة الضوابط المطلوبة للتمويل الإستهلاكي لدى شركة البيت الأهلي

يشترط تمويل شركة البيت الأهلي توفير بعض الضوابط والشروط الواجبة للحصول على التمويل الشخصي من الشركة بكافة المزايا التمويلية المتاحة ومنها توفير التمويل بالتقسيط الشهري لمدة ستون شهر بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو بدون تحويل الراتب الشهري وغيرها من المميزات التى تناسب الجميع ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام اللازمة للتمويل بالمملكة كما يلي بالتفصيل:

شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية تطلب توفير فترة خدمة عمل تبدأ من ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع شبة الحكومي داخل المملكة.

كذلك التمويل الإستهلاكي المرابحة بالشركة يحتاج توفير دخل لا يقل عن 5000 ريال سعودي للموافقة السريعة على هذا التمويل.

إيضًا التمويل الشخصي عبر شركة البيت الأهلي يطلب أن يكون المتقدمين يتراوح أعمارهم من 21 عام حتى 65 عام فقط لا غير.

التمويل الإستهلاكي المرابحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية حتى مبلغ تمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بموافقة الشركة داخل أراضي المملكة.

أهم المزايا التي يقدمها تمويل شركة البيت الأهلي في المملكة

قرض الشركة يمتاز بتوفير السيولة النقدية لجميع العملاء السعوديين والمقيمين حتى مبلغ 100 ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند الطلب بشرط توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل الشخصي بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة للجميع حتى ستون شهراً كحد أقصى للسداد وغير ذلك من المزايا التمويلية الهامة كما يلي بالتفصيل الآن: