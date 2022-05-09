100 ألف بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بأقل دخل وأقل هامش ربح

100 ألف بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، قرض شخصي يهدف إلى خدمة احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال شروط سهلة ومتطلبات بسيطة ، وقد جاء هذا القرض ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، كما توفر الشركة أيضاً مجموعة من البرامج التي تخدم احتياجات قطاع الأعمال وأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة بالمملكة.

القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

تعتبر الشركة السعودية للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث كانت قد أدركت الشركة حاجه السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية تلبي احتياجات ومتطلبات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال أيضاً بالمملكة ، وقد قامت الشركة السعودية للتمويل بتصميم تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل حتي نصف مليون ريال سعودي ، والتي يمكن الاستفادة منها من خلال شروط سهلة وميسرة ، كما توفر الشركة أيضاً لجميع العملاء بالمملكة العديد من الإمتيازات الأخرى من خلال هذا البرنامج التمويلي.

مزايا القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

قامت الشركة السعودية للتمويل بتقديم برنامج التمويل الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

توفر الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية تصل قيمتها حتي نصف مليون ريال سعودي.

100 ألف ريال سعودي يمكن الاستفادة منهم من الشركة السعودية للتمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

برنامج التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

هذا البرنامج التمويلي متاح بهامش ربح منافس.

يمكن أن تصل نسبة الاستقطاع حتي 60%.

توفر الشركة السعودية للتمويل للعملاء من خلال هذا البرنامج إمكانية الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ القرض في أى وقت.

يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل إلكترونياً ، وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة علي الإنترنت.

مدة سداد مبلغ القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

يمكن أن يحصل طالب التمويل علي موافقة سريعة وفورية على طلب القرض الشخصي.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بدون تحويل الراتب