نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خريطة جدة الذكية للإزالة أمانة جدة توضح قرار “إزالة الأحياء العشوائية في جدة” 2022 يدخل حيز التنفيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطة تنفيذية متقنة وضعتها الأمانة العامة بالمملكة والتي تتضمن “إزالة الأحياء العشوائية في جدة”، فقد شهدت المملكة في أواخر عام 2021 إنه سيتم الإعلان عن خطة حكومية بالمملكة بشأن تطهير العديد من العشوائيات؛ والتي تنتشر في مناطق متفرقة من الدولة، وهناك إشادة كبيرة لفاعلية هذا القرار الذي تنوي الدولة تنفيذه لحماية البلاد من العشوائيات المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، ونوافيكم بكافة المعلومات عن الإحياء التي تضمنتها خطة إزالة الإحياء العشوائية في جدة 2022.

أعلنت حكومة مدينة جدة التوقيت المحدد وخطة التنفيذ لهدم العشوائيات ونشرت حكومة المدينة على موقعها الإلكتروني، أسماء الأحياء التي سيتم هدمها في جدة وتاريخ إخطار سكان تلك المناطق وتاريخ فصل الخدمات، ويتضمن التوقيت وخطة العمل لتطهير الأحياء الفقيرة في جدة تاريخ بدء عملية الإزالة، وتاريخ الانتهاء من أعمال إزالة الأنقاض، وإجمالي المساحة التي سيتم تطهيرها، وتشمل العشوائيات التي سيتم هدمها 26 مجتمعاً بمساحة إجمالية 18.5 مليون متر مربع ، بالإضافة إلى العشوائيات الواقعة على أرض مؤسسة الملك عبد العزيز بإجمالي 8 مناطق مجتمعية 13.9 مليون متر مربع، بينما سيتم الانتهاء من أعمال الهدم وإزالة الأنقاض لجميع الكتل المستهدفة في جدة بحلول 27 نوفمبر 2022.

قرار إزالة الأحياء العشوائية في جدة

من الجدير بالذكر إنه من الإحياء التي تم الإعلان عنها ضمن خريطة تطوير جدة هو حي الجامعة، حيث يوجد العديد من المشاكل التي تتسبب في ضرر للسكان، والتي تشمل عدم وجود رقابة صحية على المتاجر، ولكن حي الجامعة ليس الفريد بنوعه الذي سيتم هدمة وتم شمول 19 منطقة أخرى سنتعرف عليها عبر السطور التالية، ومن مفهوم الدولة أن تلك العشوائيات التي تنتشر في مناطق متفرقة من المملكة ما هي إلا مناطق تضم الكثير من الأمراض ويجب التخلص منها وتعويض الأفراد، حيث تفتقر تلك الأحياء البنية التحتية وتم تخطيطها وبنائها بخطط عشوائية.

المناطق المشمولة بقرار إزاله الأحياء العشوائية بجدة

حكومة المملكة العربية السعودية تعاونت مع الشؤون البلدية ووزارة الصحة والعديد من الوزارات لوضع خطة منهجية يتم تنفيذها بقرار رسمي؛ وهي القضاء علي العشوائيات فمنذ ثلاثة أشهر سابقة وتم العمل على إرسال إشعارات للعديد من العشوائيات يتضمن قرار الهدم، وقد شمل ذلك القرار بعض الأحياء مثل حي نزلة اليمانية والقريات ومدن الفهد، وضمن تلك الخطة شملت 19 المنطقة أخرى هما:

غليل / بترومين / القريات/ المصفاة / الثعالبة / النزلة اليمانية 1/ النزلة اليمانية 2/ النزلة اليمانية 3. مدائن الفهد 1/ السبيل/ الهنداوية / البلد 6/ البلد 7/ العمارية/ الصحيفة / الكندرة / الثغر / البغدادية الشرقية.

أشعار سكان 12 حي لاستئناف الهدد

أصدرت الأمانة العامة بجدة خارطة للأحياء التي يجب هدمها في جدة واستئناف التهديدات في 12 حيًا وبدأت بإبلاغ الأهالي. حيث تم التوقف عن أعمال الهدد في شهر رمضان ليعود العمال من جديد ممارسة الهدد والإزالة. وتسعي المملكة لتوفير تعويضات للسكان ويمكنهم من خلال بوابة الأمانة العامة. تقديم طلب تعويض، وتشمل هذه المشاريع هدم العشوائيات التي تؤثر سلباً على الحياة المدنية ، مثل الوحدات السكنية المتهالكة والمباني دون تصاريح.وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة التنمية التي تنفذها الحكومة الملكية لتحسين الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

خطة تطوير العشوائيات بجدة

تضمنت خطط الحكومة السعودية لتطوير العشوائيات في المدن وضع آلية وافق عليها وزير الإسكان والشؤون البلدية في أواخر عام 2020، وحثت الجهات المعنية خطة معالجة أوضاع العشوائيات وتنميتها لتشمل كافة المناطق والمحافظات، حيث تم إنشاء وحدة إدارية تحت مسمى “إدارة تنمية المناطق المركزية” مرتبطة بجهاز الوزارة لشؤون المناطق العشوائية حتي يتم تحقيق الأهداف الموضوعة لهذا الغرض، وأشار إلى أن جدة تشمل 60 حيا عشوائيا البعض يجب إزالته وهدمه والعض الأخر يتطلب تطويره.

قرار الهدم وتعويض المتضررين

تم تحديد موعد تنفيذ خطة إزالة العشوائيات في المملكة في نوفمبر من عام 2021، وذلك لتنفيذ خطة المملكة نحو 2030 وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفي يناير 2022 تمت إزالة العديد من العشوائيات لاستعادتها مرة أخرى، ومن شروط تعويض العشوائيات وجود شرعية إنشاء الحي وهي وفق ما تراه الجهات المسؤولة تجاه المتضررين من قرار الهدم،ولكن وضعت الجهات المعنية بعض الشروط والضوابط التي يتم استيفائها لحصول الفرد علي التعويض الناتج عن قرار إزالة الإحياء العشوائية بجدة، وأكدت المملكة أن القرار ساري تنفيذه حتي وقتنا الحالي ويتم تنفيذه.