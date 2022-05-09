خادم الحرمين الشريفين|| أوامر ملكية تتضمن إعفاءات وتعيينات جديدة وانشاء هيئة تطوير الاحساء والطائف

شهدت الساعات الأخيرة الإعلان عن بعض القرارات والاوامر الملكية الجديدة من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك، حيث اعلن رسميا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم بعض الأوامر الملكية والتي جاءت تتضمن عدد من الإعفاءات والتعينات، كما جاءت أيضا القرارات والاوامر تتضمن إنشاء هيئتين لتطوير محافظتي الأحساء والطائف، وذلك بناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز ما جاء في الأوامر الملكية من قبل خادم الحرمين الشريفين اليوم في السعودية.

أوامر ملكية تتضمن إعفاءات وتعيينات جديدة 1443

وقد تم نشر كفة الأوامر الملكية التي اعلن عنها خادم الحرمين الشريفين رسميا خلال الساعات الماضية، حيث جاء النص يتضمن أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وذلك بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الذي صدر بامر ملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ، وكذلك بعدما تم الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة، فقد اخر ولي العهد السعودي لبعض التفاصيل الخاصة بالتعيينات الجديدة وهي على النحو التالي.

أمر ملكي يتضمن تعيين الأمير سعود بن عبدالله بن منصور محافظا لجدة بالمرتبة الممتازة.

بالإضافة الى أمر ملكي يتضمن تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظا للطائف بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي أيضا جاء بتعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظا للأحساء بالمرتبة الممتازة.

كما تم اصدار أمر ملكي يتضمن تعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر نائبا لأمير منطقة الحدود الشمالية.

أمر ملكي جاء يتضمن إعفاء الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي محافظ الأحساء من منصبه.

انشاء هيئة تطوير الاحساء والطائف بأوامر ملكية

وقد تم الإعلان أنه بعدما تم الاطلاع على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد تم اصدار أمر ملكي رسمي يتضمن إنشاء هيئة لتطوير الأحساء، ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة الى أمر ملكي جاء يتضمن إنشاء هيئة لتطوير الطائف، ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.