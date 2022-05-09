نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهن المسعودة مايو 2022 والتي يمنع العمل بها للمغتربين من المصريين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح قائمة المهن التي دخلت حيز التنفيذ لتكون ضمن المهن المسعودة للعام الحالي 2022، كما أوضحت الوزارة عن المميزات التي ستطال المنشآت الملتزمة بقرار التوطين كما أكدت على ضرورة الالتزام وعدم التلاعب وأوضحت العقوبات المنتظرة للمخالفين لقرارات ألسعوده.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار التوطين والذي بدأ في التنفيذ منذ أمس والموافق 8 مايو يسري على كافة المنشآت الخاصة في المملكة وأوضحت إنها تشمل القطاعات التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر بما يقتضي التغيرات التي طرأت على سوق العمل السعودي وفق عدد الباحثين عن عمل من الشباب في المملكة.

المهن المسعودة 2022

أوضحت الوزارة المهن التي بدأت عملية توطنيها والتي منها مهن التسويق والمهن الإدارية وهي كالتالي:_

توطين مهنة السكرتارية.

توطين مهنة الترجمة.

توطين مهنة أمناء المخازن.

توطين مهنة مدخلين البيانات.

توطين التسويق ( 30%نسبة التوطين _ مرحلة أولى)

توطين مهنة مدير تسويق.

مهنة اختصاصي تسويق.

مدير الدعاية والعلاقات العامة.

خبير مبيعات تسويق.

مصمم دعاية وإعلان.

مصور فوتوغرافي للإعلانات.

أبرز مميزات قرار التوطين

أكدت الوزارة على دعمها للمنشآت الملتزمة بالقرار وأوضحت بعض المميزات التي ستحصل عليها تلك المنشآت ومنها:_

تدريب الباحثين عن عمل عن طريق قنوات التدريب والتأهيل .

مساعدة صاحب العمل على توظيف موظف مدرب ومناسب للعمل.

دعم الأجور بنسبة 50%.

بدل مواصلات من وإلى العمل.

بدل رعاية أطفال لزيادة نسبة المشاركة النسائية في العمل عن طريق (قرة).

بدل العمل عن بعد.

دعم التوظيف للاستقرار الوظيفي.

الاستفادة من برامج دعم التوطين.

رواتب المهن الموطنة

قمت الوزارة بتوضيح سعر الرواتب لاحتساب العامل ضمن نسبة توطين المهن وقالت أن العامل في المهن المذكورة أعلاة يبدأ من 5000 ريال وفق ما هو معمول به لتسجيل العامل وفق منظومة التأمينات الاجتماعية وأوضحت الوزارة أن العامل الذي يتقاضى أجر أقل من المبلغ المحدد فلن يتم احتسابه ضمن قرارات التوطين وعليه تحرم المنشأة من المميزات التي أعلنت عنها ضمن القرار.

عقوبات المخالفين لقرارات التوطين

أوضحت الوزارة العقوبات المنتظرة لمخالفي القرارات أو المتلاعبين بإسناد الوظائف المعلنة لجنسيات أخرى غير الجنسية السعودية بوقف جميع الخدمات الإلكترونية و إيقاف تجديد رخص العمل وعقوبات أخرى بحسب قوانين الوزارة، يوفر القرار 20 ألف فرصة عمل للشباب من الجنسين وفق متطلبات سوق العمل الحالية ووفق رؤية 2030 بالمملكة.