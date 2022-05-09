السعودية استئناف إزالة الأحياء العشوائية بجدة 2022 طبق خطة تنظيم المدن الكبرى

إزالة الأحياء العشوائية بجدة مستمرة بعد صدور قرار بوقفها خلال شهر رمضان 1443 وستجري أعمال إزالة جدة في 12 حي وفق خارطة إزالة عشوائيات جدة وهي أحياء بني مالك، الورود، حي مشرفة، وحي الجامعة، حي الرحاب، حي العزيزية، وحي الروابي، وحي الربوة، وحي المنتزهات، وحي قويزة، و العدل والفضل، وحي أم السلم وكيلو 14 الشمالي، والجدير بالعلم أنه تم إزالة أكثر من 34 منطقة عشوائية بجدة حتى الآن من ضمنهم حي السلامة وكذلك حي مدائن الفهد 2 وفق خطة تنظيم المدن الكبرى وإزالة الأحياء العشوائية ووفق المواعيد المعلن عنها من قبل والتي صرح بها المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي.

رؤية المملكة 2030 خطة تنظيم المدن الكبرى وإزالة الأحياء العشوائية بجدة

في نفس السياق السابق ذكره فإن عمليات إزالة المناطق العشوائية بجدة تأتي ضمن تطوير واجهات وأحياء المدن الكبرى ببنية تحتية راقية ذات معايير وتصاميم ممتازة تليق بمكانة المملكة وتليق ورؤية المملكة 2030م كذلك لتغيير المظاهر العشوائية للأحياء والتي تهدد سلامة المواطنين، خاصة بعد أن بلغ عدد المناطق العشوائية أكثر من 60 حي منتفرقة بالمملكة، كما أن معظم سكان تلك المناطق رحلوا في السنوات الأخيرة لمناطق أخرى أكثر تحضر والخدمات بها متوفرة.

طلبات تعويض ملاك العشوائيات بعد ازالة جدة 2022

في نفس السياق السابق ذكره فقد أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي في وقت سابق أن فتح باب استقبال طلبات تعويض ملاك العشوائيات تم يوم الأحد 30 من شهر يناير 2022 الموافق 27 من شهر جمادى الآخر 1443هـ، والجدير بالعلم أن التعويضات التي سيتم صرفها ستكون على الأراضي المملوكة بصكوك موثقة شرعية فقط عن الأرض والأنقاض، أما الأراضي الأخرى الغير مملوكة بصكوك موثقة ستكون صرف التعويضات فيها عن الأنقاض فقط.

كيفية تقديم طلب تعويض من خلال رابط الموقع الرسمي الإلكتروني لأمانة جدة 2022

في النهاية يتم اتقديم من خلال خطوات بسيطة إلكترونيًا على الرابط الرسمي كالتالي: