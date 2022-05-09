نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية استئناف إزالة الأحياء العشوائية بجدة 2022 طبق خطة تنظيم المدن الكبرى في المقال التالي
إزالة الأحياء العشوائية بجدة مستمرة بعد صدور قرار بوقفها خلال شهر رمضان 1443 وستجري أعمال إزالة جدة في 12 حي وفق خارطة إزالة عشوائيات جدة وهي أحياء بني مالك، الورود، حي مشرفة، وحي الجامعة، حي الرحاب، حي العزيزية، وحي الروابي، وحي الربوة، وحي المنتزهات، وحي قويزة، و العدل والفضل، وحي أم السلم وكيلو 14 الشمالي، والجدير بالعلم أنه تم إزالة أكثر من 34 منطقة عشوائية بجدة حتى الآن من ضمنهم حي السلامة وكذلك حي مدائن الفهد 2 وفق خطة تنظيم المدن الكبرى وإزالة الأحياء العشوائية ووفق المواعيد المعلن عنها من قبل والتي صرح بها المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي.
رؤية المملكة 2030 خطة تنظيم المدن الكبرى وإزالة الأحياء العشوائية بجدة
في نفس السياق السابق ذكره فإن عمليات إزالة المناطق العشوائية بجدة تأتي ضمن تطوير واجهات وأحياء المدن الكبرى ببنية تحتية راقية ذات معايير وتصاميم ممتازة تليق بمكانة المملكة وتليق ورؤية المملكة 2030م كذلك لتغيير المظاهر العشوائية للأحياء والتي تهدد سلامة المواطنين، خاصة بعد أن بلغ عدد المناطق العشوائية أكثر من 60 حي منتفرقة بالمملكة، كما أن معظم سكان تلك المناطق رحلوا في السنوات الأخيرة لمناطق أخرى أكثر تحضر والخدمات بها متوفرة.
طلبات تعويض ملاك العشوائيات بعد ازالة جدة 2022
في نفس السياق السابق ذكره فقد أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي في وقت سابق أن فتح باب استقبال طلبات تعويض ملاك العشوائيات تم يوم الأحد 30 من شهر يناير 2022 الموافق 27 من شهر جمادى الآخر 1443هـ، والجدير بالعلم أن التعويضات التي سيتم صرفها ستكون على الأراضي المملوكة بصكوك موثقة شرعية فقط عن الأرض والأنقاض، أما الأراضي الأخرى الغير مملوكة بصكوك موثقة ستكون صرف التعويضات فيها عن الأنقاض فقط.
كيفية تقديم طلب تعويض من خلال رابط الموقع الرسمي الإلكتروني لأمانة جدة 2022
في النهاية يتم اتقديم من خلال خطوات بسيطة إلكترونيًا على الرابط الرسمي كالتالي:
- أولًا الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي بوابة أمانة جدة الرقمية.
- يلي ذلك الضغط على أيقونة خدمات الرقمية، والانتقال منها إلى المرفق الخاص بتقديم معاملة.
- قم بتعبئة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- أيضًا قم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة، ومن ثم الضغط على أيقونة التالي.
- في النهاية تحقق من صحة كافة الخطوات السابقة والنقر على أيقونة إرسال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية استئناف إزالة الأحياء العشوائية بجدة 2022 طبق خطة تنظيم المدن الكبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.