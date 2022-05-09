الفئات المستحقة لدعم حساب المواطن وخطوات الاعتراض على دفعة مايو 2022

الفئات المستحقة لدعم حساب المواطن، لم يتبقى سوي يوم واحد وسوف يتم الإعلان عن إيداع الدفعة الرابعة والخمسون من دعم حساب المواطن لهذا الشهر في حسابات المستفيدين فمن المقرر صرفها للمستفيدين غداً الثلاثاء 10/5/2022 ومنذ الإعلان عن ظهور نتائج الأهلية وبدأ المستفيدين بالاستعلام عنها حيث يمثل هذا الدعم عدد كبير من الفئات المستفيدة منه والذي يعد لهم واحد من اهم مصادر الدخل التي توفرها المملكة لأبنائها من الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

الفئات المستحقة لدعم حساب المواطن

الفئة الأولي المواطنين الذين يقل قيمة دخلهم الشهري عن 8699 ريال سعودي.

الفئة الثانية المواطنين الذين تتراوح قيمة دخلهم الشهري بين 8700 ريال حتي 11999 ريال سعودي.

الفئة الثالثة المواطنين الذين تتراوح قيمة دخلهم من 12000 ريال حتي 15299 ريال.

الفئة الرابعة وتتراوح قيمة الدخل الشهري لهم من 15300 ريال وحتي 20159 ريال.

ولا يتم الحصول على الدعم لمن تتراوح قيمة دخلهم أكثر من الفئة الرابعة ومن أهم شروط القبول بالدعم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون رب أسرة ومستقل بأسرته في مسكن خاص به وأن يقوم بتقديم المعلومات المطلوبة بشكل صحيح والإفصاح عن قيمة الدخل الشهري وراتب الزوجة إذا وجد وأن يقوم بتقديم إثبات الاستقلالية للسكن كما يجب أن يمتلك حساب بنكي مفعل.

خطوات الاعتراض على دفعة مايو 2022

أعلن البرنامج أنه بعد الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة وقام المستفيد بعمل استعلام وظهر له عدم أهليته من صرف الدفعة القادمة يمكنه التواصل مع البرنامج أو تقديم طلب اعتراض إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. الضغط على زر طلبات الاعتراض ومنها تقديم اعتراض. أدخل البيانات المطلوبة مع توضيح أسباب الاعتراض ثم قم بالضغط على زر تقديم.

ويحق المستفيدين تقديم الاعتراض خلال فترة الثلاث شهور من تاريخ الإعلان عن بدء تلقي طلبات الاعتراض ويحق له أن يقوم بتقديم الاعتراض أكثر من مرة في حال تم رفض طلب الاعتراض الأول له ويقوم البرنامج ببحث ودراسة الأسباب ومقارنتها والكشف عنها.