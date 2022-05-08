طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية عبر noor.moe.gov.sa

طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية، من أكثر المواضيع شيوعا التي يبحث عنها الأشخاص الراغبين في دخول نور تسجيل. نخص بالذكر تسجيل الطلاب الجدد من أجل السنة الدراسية الجديدة في المملكة العربية السعودية 1444. هذا وقد كشفت وزارة التعليم السعودية عن فتح أبواب موقع نظام نور برقم الهوية فقط، ويمكن لكل الأولياء الذين يرغبون في تسجيل أبنائهم برياض الأطفال والسنة الأولى ابتدائي أن يقوموا بالولوج عبر نظام نور ولي الأمر، وإدراج كل المعلومات الشخصية، وقد تم اعتماد هذه الطريقة الإلكترونية في التسجيل من أجل تسهيل الأمور على الأولياء، وكذلك من أجل التحضير مسبقا للموسم الدراسي الجديد، وسنتسعرض لكم من خلال مقالنا هذا كل تفاصيل موضوع رابط موقع نظام نور برقم الهوية.

طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية

من بين الأمور التي تشغل أولياء الطلاب مؤخرا طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية. بحيث يمكن لكل أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية الدخول عبر حساباتهم الشخصية في نظام نور ولي الأمر عبر الإنترنت. هذا وقد أعدت وزارة التعليم السعودية من أجل ذلك خطة محكمة من أجل تنظيم الأمور، كما تم تحديد كل الفئات العمرية المعنية بهذا التسجيل في كل من المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.

نظام نور ولي الأمر

تجدر الإشارة لمن يستعلمون عن تفاصيل نزام نور دخول بأن موقع نور التعليمي يعتبر من بين أهم الأنظمة التعليمية التي وضعتها وزارة التعليم بالمملكة، ومن خلاله يمكن الاستفادة من مختلف الخدمات التي تندرج ضمن إطار التعليم. وهي تعد بمثابة همزة وصل بين كل من أولياء الأمور والمدارس، ويتم تسجيل الطلاب لأول مرة عبر بوابة نور تسجيل من خلال اتباع ما يلي:

أولا: يتوجب على ولي الأمر أن يقوم بتسجبل دخوله إلى موقع نور التعليمي على الإنترنت.

ثانيا: بعد ذلك يسجل دخوله بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم يدرج رمز التحقق في الإطار المحدد له.

ثالثا: في الخطوة الموالية يختار تسجيل طالب جديد، ويدرج رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في حال كان مقيما، ويحدد صلة القرابة.

رابعا: بعدها يختار الصف الذي ينتمي له الطالب، ثم يكتب كل معلومات الاتصال.

خامسا: يتعين عليه اختيار الدائة التعليمية التي ينتمي لها والمدرسة أيضا، ثم يقرّ بصحة المعلومات المدخلة.

إلة هنا نصل وإياكم إلى نهاية المقال الذي عرضنا لك لكم فيه موضوع طريقة تسجيل في نظام نور. وهو من أبرز المواضيع التي يبحث عنها أولياء الأمور الذين يرغبون في الدخول عبر موقع نور تسجيل.